المحافظين اليوم| محافظ أسوان يطلق موسم حصاد القمح.. وعبدالعال يوجه بضبط شوارع القاهرة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات.

وترصد «الدستور» في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة:

محافظ أسوان يعطى شارة البدء لموسم حصاد القمح بإحدى مزارع وادى الصعايدة بإدفو

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لموسم حصاد القمح بإحدى المزارع بقرى مشروع وادى الصعايدة بإدفو والمقامة على مساحة 10 أفدنة من ضمن 11 ألف فدان منزرعة بمحصول القمح وذلك من إجمالى 126.5 ألف فدان.

جاء ذلك كأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى بداية من أول أبريل الجارى وحتى نهاية يوليو القادم.

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

محافظ القاهرة يوجه شرطة المرافق بتكثيف حملات ضبط شوارع العاصمة

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على شرطة المرافق، بتكثيف الحملات على شوارع العاصمة بالتعاون مع رؤساء الأحياء لإزالة الأسواق العشوائية والسيارات المتهالكة والباعة الجائلين، خاصة بجوار المستشفيات لتسهيل حركة المواطنين متلقي الخدمة الطبية، وتسهيل دخول وخروج عربات الإسعاف إلى وحدات الطوارئ.

وفى هذا السياق، قامت إدارة شرطة المرافق وأقسام الشرطة وأحياء المقطم والسيدة زينب ومدينة نصر، بحملات مكثفة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين حول المستشفيات بهذه الأحياء كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، كما تم التنبيه على ضرورة استمرار المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عودة المخالفين.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

تنفيذ عدد 2 قافلة سكانية شاملة بمركزي وادي النطرون وحوش عيسي بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً و تمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية و المقومات و الإحتياجات لمواطنيها و تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ونظمت الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون و حوش عيسى بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد ٢ قافلة سكانية شاملة تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية"، أحدهما بقرية أم المؤمنين بمنطقة قرى الخريجين بوادي النطرون وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان لنساء القرية، ٨ منتفعات تنظيم أسرة - ١٥حاله كشف - ٣ حالات لولب - ٣ حالات متابعة - ٥ حالات فحص الثدي.