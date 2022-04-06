حتى أبريل .. 10.7 مليون صاحب معاش وزيادة منافذ الصرف إلى 19 ألفا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد منافذ صرف المعاشات على مستوى الجمهورية بلغ 19 ألفا و 30 منفذًا حتى ابريل الجاري، مقارنة ب 19 ألفًا و27 منفذًا خلال مارس الماضي.

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 14 مليونا و75 ألفًا و856 حتى أبريل الجاري.

وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 ملايين و 750 ألفا حتة أبريل، مقارنة بـ10 ملايين و748 ألفًا فى مارس الماضي.

وفى سياق متصل، واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ابريل لليوم الخامس على التوالي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالزيادة الجديدة 13%، بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصي 1222 جنيها، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

الاستعلام عن الرقم التأميني

وعن الاستعلام عن الرقم التأميني، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه لابد من الدخول عبر الموقع الرسمي، ثم اختيار الاستعلام عن الرقم التأميني، على أن يتم اتخاذ عدد من الخطوات وهى:-

الضغط على أيقونة بدء الخدمة، ثم إدخال كافة البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، وبعدها إدخال الاسم الأول للأم، كما يتم النقر على أيقونة «أنا لست روبوت»، وبعدها يتم د الضغط على أيقونة إرسال الطلب، وبعد إرسال الطلب تظهر بيانات الخاصة بالرقم التأميني.

التحويل الى كارت ميزة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن التحويل لبطاقة ميزة يتم من خلال توجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه بطاقة الرقم القومى، وإتمام الإجراءات التالية:

من خلال تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

يمكن لصاحب المعاش أن يتوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري.