الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بتمزيق صديقه لـ8 أجزاء في حلوان 15 يوما

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما، وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على أشلاء آدمية ملقاة بمنطقتي الطريق الدائري الأوسطي وعين حلوان، وتبين أن الضحية عامل بورشة، قتله صديقه بسبب خلافات بينهما وقام بتقطيع جسده 8 أجزاء ودفن الرأس وصب عليها مادة أسمنتية لتضليل رجال الأمن، وتم القبض عليه.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية على مؤخرة شخص ملقاة في القمامة بمنطقة عين حلوان، وتزامن العثور على أجزاء أخرى ملقاة بالطريق الأوسطي، وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية الضحية وتبين أنه "أ.غ.ا" 45 سنة، عامل بورشة، ومقيم بمدينة 15 مايو، وله محل إقامة آخر بمدينة حلوان.

وبتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بموقع الحادث، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه صديق الضحية ويدعي "ه.ع.م"، 38 سنة، كهربائي سيارات ومقيم بين العزبتين، دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض على المتهم، وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف بقيامه باستدراج الضحية لمنزله وفور دخوله الشقة خنقه بحزام وسدد له عدة طعنات بسكين، وقام بتقطيع جسده لـ8 أجزاء ودفن الرأس وصب فوقها أسمنت واستغل معرفته بوقوع جريمة مشابهة في ذات التوقيت وعثور رجال المباحث في وقت سابق على أجزاء آدمية خاصة بجريمة أخرى بمركز طوخ، حيث قام المتهمين خلالها بإلقاء أجزاء من جثة في مدينة حلوان، فقام المتهم بتقطيع جثة صديقه وإلقاء الأجزاء بالقرب من ذات موقع الجريمة الأخرى لتضليل رجال الأمن ليظنوا أنها لذات الجثة الأولى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

قاضي المعارضات محكمة حلوان تجديد حبس عامل قتل صديقه خلافات

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