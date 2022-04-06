الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: «حياة كريمة» فرصة مهمة لدعم الإنتاج وتوفير فرص عمل

النائب خالد تامر
النائب خالد تامر طايع

قال النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، اإن مشروع مبادرة حياة كريمة، سابقة تاريخية جاءت لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى، وتحقيق تنمية متكاملة، لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الإنتاج، وتوفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها المعيشية.

وأضاف طايع، أن تخصيص ما يقرب من تسعون مليار جنيه  للبرنامج القومى "حياة كريمة" فى العام المالى الجديد، وموجودة فى الموازنة الجديدة وفقا لما سبق وأعلنه نائب وزير المالية للسياسات المالية يؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين وجه الحياة فى القرى الريف المصرى بصورة شاملة وتكامله.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية من خلال تحسين جودة الحياة بمختلف القطاعات ما يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى فى الوقت الذى تواصل الدولة المصرية البناء والتعمير وتحقيق خطط التنمية المستدامة يظل المواطن البسيط ومحدودى الدخل نصب أعين الدولة.

وأكد طايع أن ملف الرعاية الاجتماعية شهد وما زال اهتمام كبيرا من قبل القيادة السياسية حيث تولى الدولة أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة التى وضعت محدودي الدخل على رأس اهتمامات الدولة وتحسين ظروفهم المعيشية.

النائب خالد تامر طايع مجلس النواب مبادرة حياة كريمة حياة كريمه سوق العمل الاسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

مدير «مكافحة الإدمان» يفجر مفاجأة حول «شوكولاتة الحشيش»

أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

للمرة الأولى.. مستشفيات البحيرة خالية من مصابي «كورونا»

«تعليم القاهرة» توضح حقيقة مواعيد امتحانات النقل

«معلومات الوزراء»: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون