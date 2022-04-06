برلماني: «حياة كريمة» فرصة مهمة لدعم الإنتاج وتوفير فرص عمل

قال النائب خالد تامر طايع، عضو مجلس النواب، اإن مشروع مبادرة حياة كريمة، سابقة تاريخية جاءت لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى، وتحقيق تنمية متكاملة، لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الإنتاج، وتوفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها المعيشية.

وأضاف طايع، أن تخصيص ما يقرب من تسعون مليار جنيه للبرنامج القومى "حياة كريمة" فى العام المالى الجديد، وموجودة فى الموازنة الجديدة وفقا لما سبق وأعلنه نائب وزير المالية للسياسات المالية يؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين وجه الحياة فى القرى الريف المصرى بصورة شاملة وتكامله.

وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز وأهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية من خلال تحسين جودة الحياة بمختلف القطاعات ما يهدف لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى فى الوقت الذى تواصل الدولة المصرية البناء والتعمير وتحقيق خطط التنمية المستدامة يظل المواطن البسيط ومحدودى الدخل نصب أعين الدولة.

وأكد طايع أن ملف الرعاية الاجتماعية شهد وما زال اهتمام كبيرا من قبل القيادة السياسية حيث تولى الدولة أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة التى وضعت محدودي الدخل على رأس اهتمامات الدولة وتحسين ظروفهم المعيشية.