الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 400 كيلو جبن «فاسد» داخل ثلاجة بالإسكندرية

جبن فاسد
جبن فاسد

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 432 كجم جبن تركي غير صالح للاستهلاك الادمي وغير مصحوب بفواتير أو مستندات تدل على الحيازة مما يعد مجهول المصدر لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية داخل ثلاجة قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة حفظ لحيازته كميات كبيرة من أقراص جبن رومى غير صالح للاستخدام الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية، قبل ترويجه بالأسواق.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر على 26 قرص جبن تركي زنة القرص الواحد 12 كجم بإجمالي 432 كجم جبن تركي غير صالح للاستهلاك الادمي وغير مصحوب بفواتير أو مستندات تدل على الحيازة مما يعد مجهول المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ثلاجة الإسكندرية الاسواق تحقيقات المباحث استهلاك بيرة

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