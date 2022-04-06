«التطور التاريخي للخط العربي».. حلقة بحثية بثقافة حاجر العديسات بالأقصر

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "المشاركة المجتمعية لبناء ودعم الدولة".

وأوضح الباحث عمرو عبد الصبور أن المشاركة المجتمعية تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية على مدى إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرار لأن جميع الخطط والمشاريع التنموية تستهدف أفراد المجتمع بكل شرائحه فأفراد المجتمع إن لم يشتركوا في وضع الخطط والبرامج التنموية، سيصطدم المخططون بعلم تجاوب وتفاعل المجتمع مع هذه المشاريع لأسباب متعددة ومنها أن أفراد المجتمع لم يكونوا شركاء في تحديد هذه المشاريع أو أنها لا تلبي حاجاتهم وأولوياتهم والمشاركة بمفهومها العام تعني اشتراك جماهير الناس أو ممثلين عنهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورسم الأهداف العامة للدولة والمجتمع وهي بهذا المضمون تحمل معنى الديمقراطية.

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات حلقة بحثية بعنوان "التطور التاريخي للخط العربي" أدار الجلسة حسن عبد الباري، وأوضح د. مصطفى محمود مصطفى أستاذ ورئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي يعد الخط العربي من أنواع الفنون التي اكتسبت شهرة واسعة منذ القدم نظراً لجماله وزخرفتها الدقيقة واستخدامها في زخرفة المساجد والمدارس بالآيات القرآنية، وأوضح د. محمد محمود رزق دكتوراه في القانون الدولي أنه كانت بداية انتشار الخط العربي في عصر صدر الإسلام ومع بداية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بحق أول من عمل على مصر الخط العربي وتعليمه بين المسلمين، واهتمام أيضا بتعليم النساء كم الرجال وتنافس الكتاب في تجويد الخط وتحسينه، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "القدوة الحسنة والصفات الحميدة" وتحدث وليد الضوي عن القدوة الحسنة وقد يكون القدوة الحسنة مثل الأب والأم والمعلم، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "العمل الجماعي وبناء الدولة الحديثة" وأوضح عمرو عبد الصبور تعريف العمل الجماعي وعناصره وأهدافه ومميزات العمل الجماعي.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "القيادة والإدارة" وأوضحت د. علا علي تعريف الإدارة والقيادة وأقسام الإدارة ونظم الإدارة والقيادة والصفات التي يجب توافرها في القائد والفرق بين الإدارة والقيادة، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "تاريخ المسرح في مصر" وأوضح المخرج المسرحي محمود نجار أحمد رئيس قسم المواهب بالفرع تاريخ المسرح العربي والمسرح المصرى وأهم رواد المسرح في مصر، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر والمنشد يحيى بحر وقصيدة "هذا هو العبد"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "هاند ميد" نفذتها منار سيد.