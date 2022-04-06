توجيه الرئيس السيسي بالانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية، واتصاله الهاتفي مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

تحت عنوان "السيسي: الانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية "، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية، بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار.

ونقلت "الجمهورية" عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، تصريحه بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، حيث شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

واطلع الرئيس السيسى على مستجدات العمل في مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاث.

كما تابع الرئيس السيسى كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني، وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.

وعرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان، خلال الفترة المقبلة، لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة.

وفي متابعتها، لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بعلاقات الصداقة المصرية ــ المجرية المتينة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، موضحة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي أمس مع فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن الرئيس السيسي هنأ رئيس الوزراء المجرى بمناسبة فوز الائتلاف الحاكم بالانتخابات التشريعية فى المجر، مؤكدا أن الفوز يعكس ثقة الناخب المجرى في رؤية وقدرة «أوربان» على الاستمرار في قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الاتصال شهد التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز مسار العلاقات الثنائية المشتركة على جميع المستويات، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية في المنطقة، فضلاً عن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء المجرى عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على التهنئة، مؤكدا حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، مشددا على عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة، لاسيما في ظل الدور الذي تقوم به لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وإفريقيا.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد، أمس، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة “يازاكى يوروب ليميتد” اليابانية، لإنشاء مصنع جديد للشركة في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والأسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.

وقد وقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز الرئيس التنفيذي للشركة اليابانية، بحضور السفير هيروشى أوكا سفير اليابان فى مصر.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 465.4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 33 شهرا، ليصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة لصندوق «المعاشات والتأمينات» إلى 510.5 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأضاف الوزير، أننا خصصنا 190.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021 - 2022 للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسوف تساعد في صرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيها بدءا من أول أبريل الحالي.

وأشار إلى أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتصبح 5.9% بدلا من 5,7؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وأوضح أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عاما هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارا من 2019.