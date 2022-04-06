الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لا إصابات جراء زلزال قوته 5.1 درجة فى جنوب غربى الصين

زلزال
زلزال

قالت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، اليوم الأربعاء، إنه لم ترد أنباء عن تسجيل إصابات جراء زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب المقاطعة.

وأضاف مركز شبكات الزلازل الصيني، أن الزلزال ضرب محافظة شينغون بمدينة ييبين في المقاطعة في الساعة 7:50 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت بكين، حيث تم رصد مركزه عند التقاء خط عرض 28.22 درجة شمالاً، وخط طول 105.03 درجة شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وتوجد العديد من القرى ضمن نطاق 5 كيلومترات حول مركز الزلزال، فيما قال مكتب الإعلام في محافظة شينغون إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو عرقلة لحركة المرور في المحافظة.

 

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