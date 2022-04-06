1383 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجّل يوم الثلاثاء الماضي 1383 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المحلية المذكورة المسجلة يوم الثلاثاء الماضي، سُجلت 973 حالة في مقاطعة جيلين بشمال شرقي البلاد، و311 حالة في بلدية شانجهاي، و17 حالة في مقاطعة تشجيانج.

وإلى جانب ذلك؛ سُجّلت 32 حالة إصابة جديدة وافدة في أرجاء البر الرئيسي.

وتم تسجيل 19199 حالة جديدة بدون أعراض، يوم الثلاثاء في البر الرئيسي الصيني، بما فيها 19089 حالة محلية و110 حالات وافدة، وفقًا للجنة.

ومن بين الحالات بدون أعراض، تم الإبلاغ عن 16766 حالة في شانجهاي، و1798 حالة في جيلين.

وبعد تعافي 1910 مرضى يوم الثلاثاء الماضي، لا يزال في مستشفيات البر الرئيسي حاليًا 24565 مريضًا، يتلقون العلاجات الطبية المناسبة، بينهم 75 مريضًا في حالات صحية خطيرة.

وفيما لم تُسجّل حالات وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، يبقى العدد الإجمالي لضحايا المرض في البلاد عند 4638 شخصًا.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 158793 حالة، حتى يوم الثلاثاء الماضي، وذلك يشمل كلًا من الحالات المحلية والوافدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.