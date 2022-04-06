بوليانسكى: روسيا لا ترتكب جرائم حرب

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا لا ترتكب جرائم حرب ولا تقصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وقال بوليانسكي للصحفيين عندما طُلب منه التعليق على الاتهامات الأمريكية ضد الرئيس الروسي: "ذكرنا مرات عديدة أننا لا نستهدف البنية التحتية المدنية. نحن لا نرتكب جرائم حرب".

وسبق أن أثارت الصور من بوتشا صدى واسعا في الغرب، حيث اتهمت عدة دول أوروبية الجيش الروسي بارتكاب "جرائم حرب" ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فيما حصل، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم تشديد عقوباته ضد موسكو.

ومن ناحيتها، نفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات الموجهة لقواتها بقتل مدنيين في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأكدت الوزارة أن "كل الصور والفيديوهات المنشورة من قبل نظام كييف والتي يزعم أنها تدل على "جرائم" من قبل العسكريين الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف مجرد استفزاز جديد".

وعلى صعيد آخر، أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده أجلت "600 ألف شخص" من أوكرانيا ولم يذهبوا "بالإكراه او يرحّلوا" كما يقول الغرب.

وقال "لم نأت إلى أوكرانيا للاستيلاء على أراضٍ" رافضًا مجددًا الاتهامات الموجة إلى الجيش الروسي بارتكاب فظائع.

ويذكر، أن 79.2% من اللاجئين الأوكرانيين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى موطنهم عندما تنتهي الحرب.

جاء ذلك، حسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، نتيجة استطلاع أجراه مركز رازوموف للأبحاث.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يخطط 79.2% من اللاجئين للعودة إلى ديارهم، فيما رفض 9.94% العودة وأعرب 11% عن ترددهم.

ويعتقد 89% من المشاركين في الاستطلاع أن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب فيما لا يؤمن 1% فقط بانتصار أوكرانيا ولم يحدد 10% منهم موقفهم.

وشمل استطلاع الخدمة الاجتماعية لمركز رازوموف المواطنين الأوكرانيين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا والذين عبروا الحدود الأوكرانية بسبب الأعمال العدائية عبر نقاط العبور الحدودية في منطقة زاكارباتيا في الفترة من 15 مارس إلى الأول من أبريل 2022، وشارك في الاستطلاع 101 ممن عبروا الحدود سيرًا على الأقدام أو بالسيارة.