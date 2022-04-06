الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: نشاطر زيلينسكى مشاعر الإحباط

زيلينسكى
زيلينسكى

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن واشنطن "تشاطر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشاعر الإحباط" إلا أنها "لا ترى طريقة لتغيير الواقع الدولي".

وقال البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تشاطر زيلينسكي إحباطه بشأن عضوية روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكنها لا ترى أي طريقة لتغيير الوضع". وذلك على خلفية طلب زيلينسكي حول عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الأوكراني قال لمجلس الأمن الدولي: "نحن الآن بحاجة إلى قرارات من مجلس الأمن من أجل السلام في أوكرانيا".

وحول ما يطلبه زيلينسكي على وجه التحديد من مجلس الأمن قال: "إذا كنت لا تعرف كيفية اتخاذ هذه القرارات، فيمكنك القيام بأمرين: إما إزالة روسيا كمعتد ومصدر للحرب حتى لا تتمكن من منع القرارات بشأن عدوانها، ثم القيام بكل ما يمكننا القيام به لإحلال السلام".

والأمر الثاني وفقا للرئيس الأوكراني هو "إظهار كيف يمكننا إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل من أجل السلام".

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