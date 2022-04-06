الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بساكى: بايدن على قناعة بأن الحرب مع روسيا ليست من مصلحة واشنطن

جين بساكي
جين بساكي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن على قناعة بأن حربا بين الولايات المتحدة وروسيا "ليست من مصلحة" واشنطن.

 

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها: "أعتقد أن أهداف الرئيس وواجباته تتمثل في اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الولايات المتحدة والأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي".

 

وتابعت: "وهي لا تكمن في إطلاق الحرب مع روسيا، بل في بذل كل ما في وسعنا من أجل محاسبتها ودعم الجهود اللازمة على الصعيد الدولي وتقديم المساعدات العسكرية والأمنية للأوكرانيين والسلطات الأوكرانية".

 

وأكدت أن "هذا هو ما نعمل عليه... لكن حربا مع روسيا لا تصب في مصلحتنا، مصلحة الأمريكيين".

 

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية تدخل واشنطن عسكريا في الأحداث بأوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك.

روسيا روسي بايدن حرب واشنطن مصلحة

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