الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أول منطقة لعربات الطعام المتنقلة

جولة محافظ الغربية
جولة محافظ الغربية

حلول مبتكرة لتوفير فرص عمل والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين حيث قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة ليلية تفقد فيها أعمال إنشاء أول منطقة مخصصة لترخيص عربات الطعام المتنقلة، في منطقة كورنيش كوبري جيهان بطول 500 متر، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ووضع حلول فعليه ومبتكرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، لتصبح بذلك محافظة الغربية أول محافظة تقوم بتفعيل تلك التوجيهات.

F2222254-F51E-4E2B-9772-49D84DB5749D

كما تفقد المحافظ شوارع (البحر، الإستاد، كورنيش ٣٠٦، كورنيش المرشحة، سكة المحلة، الجلاء) إلى جانب تفقد أعمال الرصف بشارعي البيئة والوفاء، وخلال الجولة تم رفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام، وغلق الورش الحرفية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة طبقا لقرار اللواء وزير التنمية المحلية، والذي يقضي بغلق الورش الحرفية داخل المدن في تمام الساعة الـ 10 مساءاً.

DC22A418-58AC-4203-AA63-31EB4C2D0529

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

AD2755E1-E701-4048-944C-7C66D391FEBB
محافظ الغربية يتفقد اول منطقة لعربات الطعام المتنقلة جولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«أنا مش هتجوز الفيشاوى ومعنديش وقت».. أبرز تصريحات شيرين رضا

بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبى تصف طرد 19 من موظفيها بالخطوة غير المسؤولة

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

النيابة العامة تتحفظ على مكان حريق مستشفيات جامعة بنها لمعرفة الأسباب

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

استمرار إلغاء رحلات الطيران فى بريطانيا بسبب نقص أطقم العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون