«تريب أدفايسور» يضع الغردقة والقاهرة ضمن أفضل 11 وجهة لقضاء عطلات 2022

أدرج موقع "تريب أدفايسور" المتخصص في السياحة والسفر ، مدينة الغردقة من ضمن أفضل 11 وجهة لقضاء العطلات وأكثر أماكن العطلات شهرة في عام 2022، حيث احتلت القاهرة المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات شهرة في العالم، في حين تم تصنيف الغردقة أيضًا على أنها الوجهة العاشرة الأكثر شعبية.

مدينة القاهرة

عن مدينة القاهرة يقول الموقع: إن القاهرة مدينة تجمع بين الماضي والحاضر، وهي مدينة الألف مئذنة، ووصف الموقع مدينة القاهرة بأنها مكان رائع لاستكشاف التاريخ وواحدة من أكبر المدن في الشرق الأوسط .

كما قدم الموقع عددًا من معالم مدينة القاهرة التي دعا لزيارتها منها، مسجد محمد علي وجامع الأزهر وشارع المعز لدين الله قلعة القاهرة .

وتابع الموقع: القاهرة وجهة رائعة لكونها تجمع معالم تاريخية وأثرية وثقافية فريدة.

مدينة الغردقة

ووفقًا للموقع، فإن مدينة الغردقة أصبحت الوجهة السياحية الأكثر شعبية في مصر، حتى أنها تفوقت على مدن سياحية أخرى في مصر مثل القاهرة وشرم الشيخ.

وتابع الموقع: إن درجة الحرارة في مدينة الغردقة تكون معتدلة، وتوفر المدينة العديد من النوادي الليلية والحانات المختلفة.

وقال موقع Tripadvisor: إن مدينة الغردقة تتميز بشعابها المرجانية الملونة والمياه الصافية الفيروزية، مما يجعلها وجهة لمحبي ركوب الأمواج المائية.

وتابع: لقد شهدت مدينة الغردقة تطورًا مذهلًا، حيث باتت الآن وجهة شاطيئة لمحبي السفر حول العالم وتحديدًا الأوروبيين.

يأتي هذا فيما دعا موقع «signatureluxurytravel» السياحي الأسترالي الشهير، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر والإبحار لرؤية معالمها في رحلة نيلية فاخرة، وقال الموقع: "لطالما كان نهر النيل أحد أكثر وجهات السفر شهرة في العالم".

وتابع الموقع: أن رؤية معالم مصر عن طريقة رحلة بحرية في نهر النيل هي الطريقة الأفضل على الإطلاق لرؤية أرقي معالم مصر الأثرية والتاريخية.