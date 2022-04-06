الاختيار 3 الحلقة 4.. الصيغة التنفيذية للحكم بإلغاء قرار المعزول مرسي بإقالة النائب العام

حصلت «الدستور» على صورة من الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم بإلغاء قرار المعزول محمد مرسي بإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وعودته لمنصبه.

يرصد مسلسل «الاختيار 3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، وكذا توضيح العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها، كما يتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة، ما شهده دار القضاء العالي في 2 من يوليو من 2012 وقفة احتجاجية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا أمام دار القضاء استمرت أكثر من ساعتين، ثم قام الأمن بقفل باب الدخول الأمامي، حيث قام القضاة بالدخول إلى الباب الخلفي لدار القضاء وظلوا ينددون أثناء سيرهم في البهو مطالبين بتطهير القضاء وعدم وجود سلطة أو رقابة على القضاة.

وقام القضاة بتجميع أنفسهم أمام دار القضاء، وظلوا ينددون بعدم جواز رقابة على القضاة لحين ضمان استقلال السلطة القضائية، معلنين عن رفضهم للطلب الخاص بإقالة النائب العام المستشارالدكتور عبد المجيد محمود.

وشهدت الحلقة الرابعة من المسلسل قرار المعزول محمد مرسي بإقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، بعد تنظيم عناصر الجماعة الإرهابية مسيرة نحو دار القضاء العالي ومحاصرته.

في يوم 11 أكتوبر 2012 أصدر «مرسي» قرارًا بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وتعيينه سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، وهو القرار الذى قابله النائب العام الأسبق بالرفض، حيث تمسك بالبقاء فى منصبه مؤكدًا عدم دستورية وقانونية عزله.

وفي 12 أكتوبر 2012، أصدر المستشار عبدالمجيد محمود بيانًا يؤكد فيه أنه لم يتقدم باستقالته مطلقًا، مشددًا على أنه باقٍ فى عمله طبقًا لقانون السلطة القضائية الذى ينص على عدم جواز عزل النائب العام أو نقله من وظيفته إلا بناء على طلبه، وأن خدمته لا تنتهى إلا ببلوغ سن التقاعد، كما كشف عن أن المستشارين أحمد مكى وزير العدل، وحسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى وقتها مارسا عليه ضغوطًا لترك منصبه.

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.