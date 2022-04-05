قبل منتصف الليل|انكسار موجة الحر والحلقة 4 من الاختيار 3 أبرز ما يشغل بال المصريين

الثلاثاء، الخامس من أبريل، جرت أحداث كثيرة وشغلت المواطنين على عدة أصعدة، وحتى اللحظات الأخيرة من اليوم فهناك أمور لا زالت تحدث و تحرك مؤشرات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي صانعة التريند، وإليكم أبرز ما جرى في نشرة “قبل منتصف الليل” التي تقدمها "الدستور" كل يوم في هذا التوقيت.

الاختيار 3 الحلقة 4.. فيديو وثائقي يُظهر تخلي الإخوان عن أبو الفتوح لرفضه قرارهم

أبرزت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، كيف تخلت جماعة الإخوان الإرهابية عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وفصله من الجماعة بحجة أنه لم يلتزم بكلمته مع إخوانه.

وخلال فيديو وثائقي يجمع بين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والرئيس المعزول محمد مرسي، تحدث بديع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قائلًا: “نحن لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم، واللي ميلتزمش بوعده مع اخوانه اللي العمر كله كان معاهم وكان موجود معانا ولم يتحدث بكلمة عن يناور”.

وأضاف بديع: “دا بالعكس بعتلي وقالي لما الدكتور سليم العوا يترشح انا هنسحب من القصة ده هو اللي أحق بيها مني، قولتله انا أنصحك تنسحب خالص، وتتقدم طبيب اطباء انت دلوقت رئيس اتحاد الاطباء العرب ولما بآذن الله ينتخبوك هتبقى نقيب اطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية لأن بحكم اللائحة اللي انا اعرفه هيبقى كل دا والناس ساعتها هتحبك والإخوان هتحبك ويبقى المشكلة اللي بينك وبين الأخوان اتصلت لأنك سحبت الغلطة اللي كنت عاملها ورجعت إلى الصواب، قال لا عايزها”. (التفاصيل).

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

شهد اليومين الماضيين ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وتجاوزت ال35 درجة في القاهرة والدلتا ، وهو ما اشعر الموطنين بالضيق لا سيما أن ذلك يتزامن مع صيام شهر رمضان المبارك،و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث ستتخطى درجات الحرارة في يومي غد وبعد غد الـ39 درجة، فيما تسجل القاهرة اليوم الثلاثاء 38 درجة مئوية بجانب حدوث شبورة مائية صباحًا على كل من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، فمع أول أيام شهر رمضان المبارك ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مما زاد الأمر صعوبة ومشقة على الصائمين لتزداد تساؤلات حول موعد انكسار الموجة الحارة.

الانكسار بداية من الجمعة

وفي ذلك السياق تواصل “الدستور” مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والذي كشف أن موعد انكسار الموجة الحارة من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل بناءً على الخرائط وصور الأقمار الصناعية، حيث ستصل درجة الحرارة 33 درجة مئوية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.. (التفاصيل ).

المفتى: يجوز إخراج الزكاة لمشروع حياة كريمة بكل تفاصيله (فيديو)

بدأ المسلمون التساؤل عن المؤسسات والجهات المضمونة التي يوجهوا اليها زكاتهم وصدقاتهم في الشهر الكريم وجاوبهم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، موضحًا إن عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت قريبة من العمامة الصعيدية بجنوب الصعيد، والسودانية والعمانية، من اللفات الكثيرة على الرأس.

حكم ذهاب زكاة الفطر وزكاة المال إلى المصارف المستحدثة

وأضاف الدكتور شوقي علام: الرسول صلى الله عليه وسلم، برحمته التي وسعت كل شيء، منها الإنسان المؤذي الذي آذاه في مكة، تحمل العناء من أجل رسالة الإسلام والغاية الكبرى أن تصل رسالة الإسلام للمسلمين مشرفة ومكرمة ومحررة تحريرا كاملا بدقة متناهية.

وعن جواز ذهاب زكاة الفطر وزكاة المال إلى المصارف المستحدثة بكونها ضمن المصارف الشرعية، قال مفتي الديار المصرية: عندما نضع أعيننا على مصارف الزكاة، وهي الـ 8 التي وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل."، موضحا أن ما بقي من مصارف الزكاة الآن 6، فلم يعد هناك رقاب ولا مؤلفة قلوبهم، وذلك لفوات المحل الذي يفوت معه الحكم.

وأوضح أن ابن السبيل يطول من طالتهم الإعصارات السابقة والسيول التي حدثت في مصر منذ أكثر من عام في مناطق بمحافظات البحيرة والصعيد، فرغم أن أصحاب هذه البيوت ملاك في الأصل، إلا أنهم وكأن انقطعت بهم السبل عن أموالهم، وبالتالي دخلوا في مصرف ابن السبيل.. ( التفاصيل)

مواعيد العمل في رمضان 2022 وفقا لقانون العمل

يشغل المواطنين سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي ، معرفة حقوقهم ومواعيد العمل الرسمية غي شهر رمضان، خاصة انه يشهد وضع خاص للصيام، مواعيد العمل في رمضان 2022.. مع بداية شهر رمضان الكريم يتساءل الموظفون والمواطنون عن مواعيد العمل والساعات الرسمية المحددة لهم من خلال جهات العمل الحكومية والجهات الخاصة.

وكان يوم الأحد الماضي أول يوم رسمي للعمل في شهر رمضان 2022، وتختلف المواعيد في الشركات والمؤسسات الخاصة عن الحكومية وفقا لقانون العمل الذي ينظم عدد ساعاتهم.

مواعيد العمل في رمضان 2022

ترصد "الدستور" في السطور التالية مواعيد العمل للموظفين في شهر رمضان 2022، طبقا لما نصت عليه "قوانين العمل" بالقطاعين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكان أبرزهما قانوني 81 لعام 2016 الذي يعرف بقانون الخدمة المدنية والمختص بتنظيم أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ويقدروا حوالي أكثر من 5 ملايين عامل وموظف، وقانون العمل رقم 12 لعام 2003 الخاص بالأوضاع للموظفين في القطاع الخاص الرسمي.

مواعيد العمل في رمضان 2022

وفيما يتعلق بعامل الحكومة وعامل الجهاز الإداري للدولة، الذين يخضعوا لأحكام الخاصة بمواد "قانون الخدمة المدنية"، فإن القانون لم يقوم بالتطرق لموعد عمل الموظفين في الشهر المبارك شهر رمضان، لكن قد تركت المسألة، ويكون متاحا للنظام الداخلي بكل وحدة "جهة عمل" بالجهاز الإداري للدولة، حيث قام بترك تحديد موعد وساعات العمل برمضان وذلك من اختصاص "رؤساء الوحدات" و"الهيئات الحكومية"، والتي قد تكون في أغلبية الجهات والمؤسسات، ما بين 5 ساعات، من 9 صباحا : 2 ظهرا.. ( التفاصيل(