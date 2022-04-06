الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 75 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

حملات نظافة مكثفة
حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 75 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي الغربي.

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، إن قرى المنيا تمكنت من رفع 70 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث واصل قسم البيئة بقرية بنى محمد سلطان أعماله المكثفة برفع 5 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين وللقضاء على فيروس كورونا المستجد. 

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وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية تلة أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة، حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

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وأضاف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين أن قسم البيئة بنزلة حسين واصل أعمال النظافة اليومية برفع 25 طن مخلفات بطريق طراد النيل لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والاوبئة وخاصة فيروس كورونا.

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وأشار حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية واصل استمرار أعمال النظافة اليوم برفع 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين، تحت إشراف حمادة جمعة رئيس القرية.

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المنيا رفع 75 طن مخلفات حملات نظافة مكثفة بالقري محمد محمود الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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