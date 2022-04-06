الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأسعار مخفضة.. مستقبل وطن بالإسكندرية يفتتح 15 منفذا لبيع سلع رمضان

منافذ بيع السلع الغذائية
منافذ بيع السلع الغذائية بالإسكندرية

افتتح حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برعاية النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، 15 منفذًا بنطاق أحياء الإسكندرية، بأسعار مخفضة، تخفيفًا على المواطنين في شهر رمضان.


وقد تفقدت عزة سعد رئيس حي وسط منفذ حزب مستقبل وطن بالرصافة لبيع السلع الرمضانية والتموينة بأسعار تنافسية للجمهور لرفع العبء عن كاهل المواطنين، في حضور نواب محرم بك النائبين محمد جبريل ومحمود قاسم، عضوي مجلس النواب، والنائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ.

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كما تفقدت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب الإسكندرية، معرض الحزب بمنطقه كرموز، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وبمناسبة شهر رمضان الكريم، ودعمًا لاحتياجات المواطنين.

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وتبادلت شعبان الحديث مع عددًا من المواطنين أثناء تواجدهم بالمعرض للحصول على مستلزماتهم واحتياجاتهم من السلع من سكر وأرز وزيت وغيرها من السلع الأساسية.

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وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، أن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في مختلف أقسام المحافظة، كجزء من دور الحزب المجتمعي لمساندة دور الدولة في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار رخيصة.

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وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن تخفيف أعباء المواطن البسيط من أهم أولويات حزب مستقبل وطن، وأن هناك غرفة عمليات تعمل بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة.

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وكان قد أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أن الحزب يُكثف جهوده، لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، في مختلف أقسام المحافظة، كجزء من دور الحزب المجتمعي لمساندة دور الدولة في توفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار رخيصة، وتخفيف أعباء المواطن البسيط.

الإسكندرية أحياء الإسكندرية شهر رمضان 15 منفذ ا توفير المواد الغذائية تخفيف اعباء المواطن

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وائل لطفي

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