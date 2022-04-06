الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فطار اليوم الخامس من رمضان 2022.. طريقة عمل الكفتة المشوية والمكرونة الحمراء

مكرونه وكفتة
مكرونه وكفتة

ماذا نفطر غدا؟.. يراود هذا السؤال أذهان الكثير من السيدات في شهر رمضان المبارك، نظرا لرغبتها في تقديم أفضل الأطعمة لأفراد أسرتها، وتزداد الحيرة كلما مرت الأيام، واليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، وقعت الكثير من السيدات في هذه الحيرة، لذلك نقدم لهم في السطور التالية وجبة الكفتة المشوية والمكرونة الحمراء، وهي واجبة مناسبة لليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 2022.

أولا طريقة عمل الكفتة:

المكونات:

نصف كيلو من الحلم مضاف إليه 25 جرام من الدهون

بصلة متوسطة مفرومة وتمت تصفيتها من الماء

نصف كوب من البرغل أو البقسماط 

معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة فلفل

نصف كوب من الشبت المطحوم

الطريقة:

في وعاء نقوم بوضع جميع المكونات ودمجها معًا، من اللحم والبرغل، والملح والفلفل، والشبت، حيث يعمل البرغل أو البقسماط على زيادة نسبة اللحوم وفي الوقت ذاته لا يؤثر في الطعم، وبعد دمج جميع المكونات نقوم بتشكيل اللحم من مراعاة وجود فراغات من الدخل لضمان تمام التسوية، وفي الفرن على درجة حرارة 200 نترك الكفتة لمدة نصف ساعة ثم نضعها على الشواية من أجل تعزيز اللون، وبعد خروجها من الفرن نقوم بتجهيز قطعة من الفحم على نار مرتفعه، ونضعها في منتصف الكفتة باستخدام ورق الفويل، ونشغل الفحم باستخدام السمن، ومن الضروري أن نستخدم السمن وليس الزيت، يمنح السمن الكفتة مذاق الفحم وتشعر وكأنه تم إتمام عملية الشوي على الفحم وليس في الفرن.

 

مكونات المكرونة:

نصف كيلو من المكرونة 

ربع كيلو من الطماطم 

معلقة من الصلصة الحمراء 

معلقة صغيرة من الملح 

معلقة صغيرة من الفلفل

معلقة كبيرة من الزيت 

 

الطريقة:

في وعاء على النار نقوم بإضافة مقدار من الماء ونضيف إليه الملح ورشة من الزيت ونضيف نصف كليو من المكرونة بعد غليان الماء، نترك المكرونه في عملية السلق لمدة سبع دقائق على الأكثر، وفي وعاء آخر نقوم بتجهيز صلصة الطماطم عن طريق وضع معلقة كبيرة من الزيت، ومعلقة الصلصة وربع كليو الطماطم بعد الفرم، وبعدما تتسبك الطماطم نضيف الملح والفلفل والمكرونة، يمكن تقديم الوجبة إلى جوار السلطة الخضراء وسلطة الطحينة.

مكونات رمضان الطماطم 2022 شهر رمضان المبارك

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