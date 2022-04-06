الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسائل وزيرة التضامن في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بـ«التوحد» (انفوجراف)

نيفين القباج
نيفين القباج

نشر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، انفوجرافًا، حول أبرز تصريحات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأشخاص من ذوي الهمم.
وجاءت تصريحات الوزيرة كالآتي:

-ندوة اليوم تأتي ضمن فعاليات الحملة القومية الثامنة عشر للشبكة المصرية للتوحد بقيادة الجمعية الممرية لتقدم لأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد - ADVANCE - للتوعية باضطراب طيف التوحد التي تحتضنها وزارة التضامن تأكيدا على دعمنا للأشخاص ذوي الإعاقة وتبنينا لقضايا الإعاقة في مصر.

-طيف التوحد أصعب أنواع الإعاقة لأنه ليس ظاهرا، وقد يتأخر اكتشافه.

-يجب الاهتمام مجتمعيا وإعلاميا بشكل أكبر بالأطفال ذوي الإعاقة عموما، وضرورة وحتمية التوعية بطبيعة الإصابة وطرق التعامل الأفضل مع كل إعاقة.

-لا بد أن نتكاتف ونمد أواصر التعاون الوثيق بين كافة الجهات.

-من الضروري الاكتشاف والتدخل المبكر لتحسين فرص تطورهم ومساعدتهم للوصل لأقصى طاقاتهم، وتثقيف الآباء والأمهات حول أفضل وسائل التعامل مع الطفل المعاق.

-الاستثمار في البشر دون تمييز أو تفرقة ضرورة، حيث لا يجوز "ترك مواطنا خلف الركـب ونحن نبني الوطن فهذه المرحلة تستنفر كل الطاقات لأننا نبني الوطن من جذوره.

-وزارة التضامن الاجتماعي لديها 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية والدينية والجامعية.

-نهتم بالأطفال منذ الطفولة المبكرة حيث يبدأ في هذا السن تشكيل اتجاهات الطفل.

-تشهد مصر طفرة حقوقية، وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة علـي رأس أولويات القيـادة السياسية منذ عام 2018 الذي أعلن عاما للأشخاص ذوي الإعاقة.

-تحية خاصة للقيادة السياسية التي لنا فيها قدوة في الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل معهم بدون تمييز.

-الجميع مسئول أمام رئيس الجمهورية عن حقوق هذه الفئة.

رسائل وزيرة التضامن
رسائل وزيرة التضامن
القيادة السياسية وزيرة التضامن الاجتماعي الطفولة المبكرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أشخاص ذوي الإعاقة

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وائل لطفي

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رسائل وزيرة التضامن في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بـ«التوحد» (انفوجراف)

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