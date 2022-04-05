الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 4.. تسريب لمرشد الإرهابية: فصلنا أبوالفتوح لأنه لم يلتزم وعايز الرئاسة (فيديو)

حديث مرشد الإرهابية
حديث مرشد الإرهابية عن عبدالمنعم أبو الفتوح

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، تسريبا جديدا لحديث مرشد عام الإخوان الإرهابية محمد بديع، عن عبد المنعم أبو الفتوح ومطالبته إياه بالتراجع عن مواقفه السابقة ضد الجماعة الإرهابية، والترشح نقيبًا للأطباء ليكونوا عونًا لجماعته، قائلًا: "حتى تعود لجماعتك وتغفر لك الجماعة".

وأضاف محمد بديع في التسريب: "أنا عارفه أكتر من حضراتكم، أرجو تعفوني حتى من الكلام عنه، إحنا لم نفصله إلا لأنه لم يلتزم وكان بيناور، وبعتلي قالي لو الدكتور العوا اترشح أنا هنحسب لأنه أحق بيها، قلتله أنا بنصحك تنسحب خالص وانت دلوقتي رئيس اتحاد الأطباء العرب وهتبقى نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد النقابات الطبية والناس هتحبك والإخوان هتحبك، رفض.. هو عاوزها".
 

https://fb.watch/ccoDQqv7za/

 

 الاختيار 3 

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضًا.

 

يسابق أبطال وصناع العمل الزمن للانتهاء من تصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد للمسلسل قبل دخول شهر رمضان المبارك 2022، ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق للانتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة، وانتهى بيتر ميمي مؤخرًا من تصوير البوستر الدعائي للمسلسل.

 

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3- القرار القرار الاختيار 3 الحلقة الرابعة فيلم ا وثائقي ا المرشد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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