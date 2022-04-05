الاختيار 3 الحلقة 4.. أحمد الزند: قضاة مصر متمسكون ببقاء النائب العام فى منصبه إعلاء لسيادة القانون

يرصد مسلسل «الاختيار3»، فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، ومحاولة التسبب في حرب أهلية خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي حكم البلاد، ويرصد المسلسل العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، رفض القضاة لقرار المعزول مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

وكان للمستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر- في ذلك الوقت- دور مهم حينها في رفض قرار إقالة النائب العام، مؤكدا "تمسك قضاة مصر ببقائه في منصبه إعلاء لسيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات".

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.