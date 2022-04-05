الاختيار 3 الحلقة 4.. حكومة الإخوان تطالب المصريين بارتداء الملابس القطنية لمواجهة أزمة الكهرباء

ركزت الحلقة الرابعة من مسلسل “الاختيار 3” على أزمة الكهرباء التي واجهت مصر خلال فترة تولي المعزول محمد مرسي رئاسة الجمهورية، فظهر في بداية الحلقة حديث رئيس مجلس الوزراء وقتها في اجتماع خاصة بالوزارة عن أزمة الكهرباء، وكيف يتم حلها.

"مصر مضلمة" وصف دقيق لوضع مصر خلال فترة تولي الإخوان الحكم، فعانى المصريون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم، ولجأ أصحاب المحال التجارية والمصانع، إلى استخدام مولدات كهربائية، بعدما تعرضت بضائعهم للتلف، بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، والذي سبب لهم خسائر مادية كبيرة.

وأرجعت الحكومة حينها سبب الانقطاع إلى التكييفات وقالت وزارة الكهرباء، إن القفزة الهائلة في معدل الاستهلاك الكهربائي ترجع أسبابها إلى أنه أضيف إلى مصر 2.3 مليون جهاز تكييف خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتولى خلال عام واحد اثنان من وزراء الكهرباء وهم محمود بلبع، والذي تولى في أغسطس 2012، وشهد قطاع الكهرباء تدهورا كبيرا، ووصل الأمر إلى توقف أكثر من 15 محطة إنتاج بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيلها في يوم واحد.

وتجاوز تكرار انقطاع التيار لفترات طويلة تجاوزت في بعض الأماكن 6 ساعات متواصلة، ولم يستطع الوزير، ومعاونوه حل الأزمة التي تفاقمت في شهر رمضان 2012، فانقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق لمدة تجاوزت 12 ساعة متواصلة.

وفي بداية عام 2013، تولي المهندس أحمد إمام وزارة الكهرباء والطاقة، ومع أول موجة حارة شهدتها البلاد، في شهر مايو 2013، بدأت الأزمة في الظهور على السطح مرة أخرى.

ولم تجد الوزارة أمامها حل سوى نشر الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك، وكانت من أهم النصائح المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة للمواطنين، لا تقم بتشغيل الغسالة، السخان، المكواة في أوقات الذروة، ويجب أن تقوم بضبط المكيف على درجة حرارة 25.

وحث رئيس الوزراء حينها هشام قنديل، المواطنين بارتداء الملابس القطنية، وتخفيض عدد التكييفات، والتجمع في غرفة واحدة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك من المواطنين مَن يمتلك مِن 6 إلى 7 تكييفات في منزلهم.

وقال قنديل إن «طرفًا ثالثًا» مستفيد من انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تعد الشعب بانتهاء الأزمة اليوم أو غدًا، لكن سيحدث تحسن تدريجيًّا، على حد تعبيره.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 يروي الأحداث منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى رئاسة مصر وحتى عزل محمد مرسى وجماعته الإرهابية التي هددت الأمن القومي المصري وقتها، من سدة الحكم، وفيما يلي نستعرض معكم موعد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4، كذلك تردد قناة on e الناقلة للمسلسل.

يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 على قناة on في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كما يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 4 على قناة on drama في تمام الساعة 11.20 مساءً بتوقيت القاهرة.