الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار3» الحلقة 4| غضب شعبي أشعلته الجماعة الإرهابية في مصر خلال 100 يوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصل مسلسل الاختيار 3 عرض حلقاته التي تتناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وانطلقت منذ قليل، الحلقة الرابعة لمسلسل الاختيار3، وظهر خلالها الفنان نور محمود داخل مطار القاهرة الدولي وهو يتحدث مع أحد الشباب عما وصل إليه حال البلاد في ظل حكم الجماعة الإرهابية للبلاد على مدار 100 يوم فقط من حكمهم.

وأنهى نور حديثه قائلًا: "الحاجة الوحيدة اللي عملها الإخوان إنهم شجعوا الناس على السفر"، مُشيرسًا إلى خوفه الشديد من استمرار حكم الجماعة الإرهابية وتحريم عمله فهو صاحب محل "كوافير".

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA أيضًا.

نجوم الاختيار 3 

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3- القرار الاختيار 3 القرار الشباب حكمهم الجماعة الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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