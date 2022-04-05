الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

فجوات كبيرة بين مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل يائير لبيد، من روسيا حيال الحرب أوكرانيا، بينما رفض "بينيت" اليوم الثلاثاء، توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، ندد لابيد علنًا بالهجوم الروسي على مدينة بوتشا الأوكرانية، واتهم الروس بشكل واضح وحملهم مسئولية قتل المدنيين الأبرياء.

فجوات بين لابيد وبينيت

بعد تفتيش أمني في مقر لواء "يهودا والسامرة" في بيت إيل، قال بينيت: "لقد صدمنا من المشاهد المروعة وندينها بشدة، الصور قاسية للغاية. معاناة مواطني أوكرانيا هي هائلة، ونحن نفعل كل ما في وسعنا للمساعدة. إننا نرسل طائرات مساعدات إنسانية لمواطني أوكرانيا ".

في المقابل كثف رئيس الوزراء البديل لابيد هجومه على الروس، في بيان مشترك مع وزيري خارجية اليونان وقبرص، في أثينا، قال لابيد: "هناك حرب في أوروبا. ومرة ​​أخرى تغزو دولة كبيرة وقوية دون أي مبرر أراضي دولة أصغر وأضعف، وهي الآن غارقة في دماء الأبرياء، الروس ارتكبوا جرائم حرب ضد السكان المدنيين العزل، أنا أدين بشدة جرائم الحرب هذه".

وأضاف "لابيد": "العالم ليس صامتًا. العالم ليس ساخرًا ولا يقتصر على المصالح والمزايا الاقتصادية فقط. لقد تم حشد تحالف نادر الحجم والقوة لمساعدة أوكرانيا والوقوف إلى جانبها".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها اختلافات في المواقف بين بينيت و"لابيد" حول الموقف من روسيا، فيما بدت الفجوة بينهما واضحة منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

تعزيز العلاقات مع قبرص واليونان

أشار "لابيد" في وقت لاحق إلى الاجتماع الثلاثي مع نظرائه في قبرص واليونان قائلًا: "كان من المهم بالنسبة لي أن آتي إلى هنا، وأزيد من تعزيز هذا الالتزام إلى جانب دفء علاقتنا مع تركيا، فهنا أيضًا فرصة عظيمة لتعميق علاقاتنا وتعزيزها، فاليونان وقبرص وإسرائيل لديها إمكانية العمل المشترك في سلسلة من القضايا أهمها الأمن الإقليمي".

أضاف لابيد: "نحن نتطلع أيضًا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي، مع التركيز على سوق الطاقة، الحرب في أوكرانيا على وشك تغيير هيكل سوق الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط. هناك مخاطر هنا، ولكن هناك أيضًا فرص يجب أن نستكشفها معًا".