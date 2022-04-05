«suits بالعربي» الحلقة 4| طارق الجنايني يعرب عن سعادته بنجاح المسلسل

بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة من مسلسل “Suits بالعربي” أعرب المنتج طارق الجنايني عن سعادته بنجاح الحلقات الأولى من العمل وكتب عبر صفحته الخاصة معلقًا: "بوست طويل شوية

مع انتهاء الحلقة الرابعة من سوتس بالعربي، الحمدلله في منتهى السعادة بردود الفعل المحبة للمسلسل، والصراحة عندي كام نقطة كدة كنت عايز أوضحهم من أول ما أعلنت عن تصوير سوتس بالعربي، بس كنت خايف تتفهم غلط، بس النهاردة بعد ما الحمد لله المسلسل أثبت نجاحه والناس بتشييد بيه في العالم العربي كله، أقدر بقى أوضح براحتي".

وذكر الجنايني عدة نقاط أوضح فيها فكرة المسلسل:

1- كل صناع سوتس بالعربي من عشاق النسخة الأمريكي، اللي على فكرة تكلفة الحلقة الواحدة منها بأكثر من تكلفة الـ30 حلقة عندنا.. وكلنا فاهمين من الأول أنك تعمل adaptation لمسلسل معروف ومحبوب زي سوتس مش هتكون خطوة سهلة خالص والـdie hard fans اللي إحنا أصلاً منهم مش هيتقبلوها بسهولة.



2- اللي اتفرج على سوتس الأمريكي في العالم العربي ما بين مليون لاثنين مليون بالكتير.. بس العالم العربي حوالي 350 مليون، يعني في 348 مليون عربي ماتفرجوش على النسخة الأمريكي لسبب أو لأخر ودول الحمدلله معظم اللي اتفرج منهم على النسخة العربي معجبين جداً بكل تفاصيل المسلسل.



3- علشان أنت شاري فورمات ودافع فلوسه ومعاك حقوقه، فهما كمان عندهم حقوق أنك ما تبوظش شغلهم وتفتي من دماغك، علشان كدة لازم يكون تغييرات السيناريو في أضيق الحدود وبموافقتهم، بما فيها الاسم اللي بيعامل معاملة البراند، وده اللي حصل مع الأمريكان نفسهم لما اشتروا حقوق the office مثلاً من انجلترا وأمثلة ثانية كتيرة في التليفزيون والسينما.



4- الناس اللي بتتعامل على أن هارڤي ومايك ودونا ولويس وچسيكا وراتشيل ولاد خالتهم أو من الرسل اللي حرام يجسدوا على الشاشات العربية، أحب أوضحلهم أن الـcreators بتوع سوتس الأمريكي منبهرين باللي إحنا عاملينه وحابين الكاست بتاعنا جدًا وشايفين أن ديكورنا وصورتنا أحلى من بتاعتهم وده عندي في إيميل موثق منهم.

5- طبيعي أنك تتفرج على الحلقة الأولى وتحس أن المسلسل ده مش ليك فا تعبر عن رأيك وده حقك تماماً بس غريبة شوية أن حضرتك لسة بتتفرج لغاية الحلقة الرابعة علشان تكتب بعد كل حلقة أن الأمريكي أحلى برضه، أنا حاسس أنك أتعودت علينا بس خايف تعترف.



6- الأهم بقى من كل اللي فات ده والسبب الرئيسي لكتابة البوست ده، أن بعد مشاهدتهم لأول 10 حلقات، تم الاتفاق مع NBCU أن النسخة العربية من سوتس دلوقتي داخلة الكتالوج الرسمي بتاع NBCU وهتبتدي تتوزع للعالم كله من شهر سبتمبر.

أنت فاهم الفخر اللي إحنا فيه أن لأول مرة مسلسل عربي هيتم توزيعه من شركة زي NBCU؟

أنت فاهم ده قد ايه مهم و مفيد لمصر؟، الخطوة دي بقى النسبة ليا أنا شخصياً تكفيني لسنين قدام “سوتس بالعربي”.

ويعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحًا.

أبطال مسلسل suits بالعربي

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.