ضبط تشكيل عصابي بحوزته 15 طربة حشيش فى أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شقيقين بمعاونة صديقهما لترويج المواد المخدرة الحشيش .

وكانت معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم "محمد. ق." وشهرته “شكل” عاطل وشقيقه "على" عاطل، وصديقهما "أشرف . م " عاطل، ومقيمين بالواسطي مركز الفتح بجلب كمية من المخدرات لترويجهم المواد المخدرة على زبائنهم خلال أيام رمضان.

وتشكل فريق من ضباط الإدارة ، و بإعداد كمين للمتهمين من خلال المصادر السرية، وأسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 15 طربة حشيش، وطبنجة وفرد خرطوش ومبلغ مالي، وهواتف.