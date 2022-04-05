الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 15 طربة حشيش فى أسيوط

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شقيقين بمعاونة صديقهما لترويج المواد المخدرة الحشيش .

وكانت معلومات وردت لإدارة  مكافحة المخدرات تفيد قيام المتهم "محمد. ق." وشهرته “شكل” عاطل وشقيقه "على" عاطل، وصديقهما "أشرف . م " عاطل، ومقيمين بالواسطي مركز الفتح بجلب كمية من المخدرات لترويجهم المواد المخدرة على زبائنهم خلال أيام رمضان.

وتشكل فريق من ضباط الإدارة ، و بإعداد كمين للمتهمين من خلال المصادر السرية، وأسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم 15 طربة حشيش، وطبنجة وفرد خرطوش ومبلغ مالي، وهواتف.

لأجهزة الأمنية أمن أسيوط تشكيل عصابي شقيقين المواد المخدرة الحشيش

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وائل لطفي

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