الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مكتوب عليا» الحلقة 4| أيتن عامر تحاول لفت انتباه «جلجل»

مكتوب عليا
مكتوب عليا

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل “مكتوب عليا” منذ قليل، عبر قناة dmc، والذي يخوض بطولته الفنان أكرم حسني بمشاركة نخبة من الفنانين الكبار والشباب.

أكرم حسني يتحدى السحر والكلمات المكتوبة 

وفي بداية الحلقة، حاول أكرم حسني “جلجل” تحدي معصم يديه الذي تظهر عليه تعاويذ تتحقق يوميًا، وعند تحقيق الكلمات المكتوبة تختفي تلقائيا.

وحاول “جلجل” أن يظل مستيقظًا وواصل شرب أكواب القهوة ليرى كيف يتم كتابة هذه الكلمات، إلا أنه لم يستطع التحمل واغمض عينيه وفتحها مسرعا ليجد الكلمات كتبت مرة أخرى على معصمه، ليدخل في حالة من الذهول ويدخل في نوم عميق.

أيتن عامر ووالدتها تحاولان ربح قلب أكرم حسني 

في مشهد أخر ذهب “جلجل” إلى منزل خالته وابنتها “رقية” - تجسد دورها أيتن عامر- والتي تحاول هي ووالدتها التقرب من “جلجل” بشتى الطرق، ولكنه لا ينتبه لها .

وتحاول أيتن عامر"رقية"اقناعه بحبها له وتغريه بالزواج منها إلا أنه لا يلتفت لها، خاصة مع اعجابه الشديد بـ هنادي مهنا “سلمى”، موظفة البنك التي يذهب لها يوميا للفت نظرها ولكنا لم تنتبه.

جدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل «مكتوب عليا» من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل «مكتوب عليا» على شاشة قناة «dmc» يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.

قناة dmc الفنان أكرم حسني خالد الحلفاوي مسلسل مكتوب عليا مكتوب عليا حنان سليمان أكواب قهوة السحر

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