الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إزالة آثار انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية الزراعى وسحب الكثافات المرورية

المرور
المرور

رفعت أوناش الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، آثار انقلاب سيارة في طريق مصر الإسكندرية الزراعي، والذي تسبب في إصابة 6 أشخاص وحدوث كثافات مرورية، حيث تم سحب هذه الكثافات وتسيير حركة المرور، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وكان قد أصيب 6 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة في القليوبية سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي نزلة كوبري قها في القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق مصر اسكندرية الزراعي، نزلة كوبري قها. 

انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الحادث وتبين إصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإدارة العامة للمرور مصر الإسكندرية الزراعي الإسكندرية خدمات المرور الخدمات المرورية سحب الكثافات الكثافات المرورية

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