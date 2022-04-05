الرئيس اليمنى يدعو إلى استغلال المشاورات لتوحيد الصفوف

دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، جميع قيادات الدولة والمكونات لاستغلال الحشد الوطني في المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد الصفوف والترفع عن كل الولاءات والحسابات الضيقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال إقامته مأدبة إفطار حضرها نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيسا مجلسي الوزراء والشورى الدكتور معين عبد الملك والدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات القضائية، وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية وعددا من القيادات والشخصيات الوطنية.

وأكد الرئيس هادي دعمه لأية توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية، وتصحح أية اختلالات، ومساندته لجهود تحقيق السلام لأبناء الشعب اليمني وبما يحقق الأمن والاستقرار للبلاد.

ودعا الرئيس اليمني الحوثيين إلى الالتزام بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية واللجوء إلى طاولة الحوار لتحقيق السلام للشعب اليمني والعودة لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية التي تم التوافق على بنائها في مؤتمر الحوار الوطني، والابتعاد عن مشروعات إيران التدميرية، وتحقيق سلام شامل وعادل مبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216.