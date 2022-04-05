الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«اشتية» يطالب المجتمع الدولى بعدم استخدام المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بفلسطين

جريدة الدستور

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين وقضيتها.

جاء ذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، لبحث آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، وتأثير الأحداث الجارية في العالم على فلسطين.

وبحث اشتية مع وينسلاند الموضوعات التي سيتم طرحها خلال اجتماع المانحين القادم، وأهمها أجندة الإصلاح الشاملة التي ستعمل عليها الحكومة، مُشيرًا إلى أن الإصلاحات لن تكون كافية دون أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة، وإعادة الدعم الدولي لفلسطين.

رام الله فسطين فلسطين الوزراء الفلسطيني

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