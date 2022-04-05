محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

يقف الصيدلى موريس فى صيدليته بالمنيل يتحدث مع سيدة ترتدى خمارًا، يدخل إخوانى غليظ الملامح جلف الطباع، ينظر إلى التليفزيون الذى يذيع خطاب محمد مرسى فى ذكرى الاحتفال بـ٦ أكتوبر ٢٠١٢، ويقول فى حماس: رئيسنا زى الأسد.

قبل أن ينهى الإخوانى كلامه، تدخل إيرين زوجة موريس عليهما، يرى الإخوانى الصليب على صدرها، فتنقبض ملامحه، المنقبضة أصلًا، يخطف الروشتة التى كان قد أعطاها لموريس ويخرج غاضبًا من الصيدلية، فى إشارة واضحة إلى أنه لا يريد أن يتعامل مع مسيحيين.

تندهش إيرين من تصرف الإخوانى، فتبتسم لها السيدة المحجبة محاولة تخفيف قلقها، فى إشارة إلى أن تصرف الإخوانى استثناء لن يستمر كثيرًا.

قبل أن ينتهى هذا المشهد العبقرى الذى جاء فى الحلقة الثانية من « الاختيار ٣»، يدور حوار بين موريس وإيرين، يطلب منها أن تسبقه إلى البيت، لكنها تتحجج بأن لديها بعض الأشياء ستنتهى منها ثم يعودان سويًا إلى منزلهما.

يسأل موريس إيرين بقلق: هو فيه إيه؟

فترد عليه بأنها تخاف أن تمشى فى الشارع بمفردها.

فى الحلقة الثالثة يكتمل المشهد، بجلسة بين موريس وإيرين فى منزلهما.

تدخل إيرين على موريس الذى يتابع أحد البرامج التليفزيونية، وفيه يتحدث إخوانى عن مشروع محمد مرسى لتطبيق الشريعة، ويقول حاسمًا وقاطعًا إن مصر أصبحت دولة إسلامية.

تسأل إيرين زوجها: لماذا تأخر فى تقديم أوراق هجرتهما خارج البلاد، يرد عليها أنه لا يريد أن يهاجر، لكنه تقولها له صراحة: أنا مش عايز أولد فى مصر.

مشهدان لخصا الخطر الحقيقى الذى كان يشعر به المسيحيون فى مصر فى ظل حكم الإخوان، وهو خطر دفع عددًا كبيرًا منهم للتفكير فى الخروج من مصر نهائيًا، فقد شعروا بأن البلد تم اختطافه بشكل كامل، وأن الإخوان الذين يتشدقون بحديث إنشائى عن المواطنة لن يكونوا صادقين أبدًا، وهو ما حدث بالفعل.

خوف المسيحيين من الإخوان، وتخوفاتهم من وصولهم إلى الحكم، لم تظهر بعد وصول محمد مرسى إلى الرئاسة، كانت هناك إشارات سابقة لذلك، تحديدًا فى العام ٢٠٠٥، وكان بطل هذه الإشارات المفكر الكبير الراحل ميلاد حنا.

فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى ٢٠٠٥ حصد الإخوان ٨٨ مقعدًا من مقاعد مجلس الشعب فى الجولتين الأولى والثانية، وقبل الجولة الثالثة، التى كان متوقعًا أن تحصد فيها الجماعة أكثر، خرج ميلاد حنا بتصريح أكد فيه أنه يخشى من الصعود السياسى للإخوان، وحذر من أن تصبح مصر دولة إسلامية مثل إيران والسودان فى حالة لو وصل الإخوان إلى الحكم.

لم يكن فى كلام ميلاد حنا حتى الآن ما يثير الغبار أو الجدل، لكنه ألقى كرة النار فى وجه الجميع عندما قال: أغنياء الأقباط سيغادرون مصر لو وصل الإخوان إلى الحكم، وسيبقى فقط فقراؤها، وربما يضطر البعض منهم إلى تغيير ملته.

تحدث ميلاد بعد ذلك عن نفسه، قال: سأكون أول من يحمل حقيبته على ظهره ويخرج من مصر لو وصل الإخوان إلى الحكم.

تلقى ميلاد حنا بعد هذا التصريح اتصالات من الجانبين، قيادات فى الحزب الوطنى يؤكدون له أن الإخوان لن يصلوا إلى الحكم، وقيادات من الإخوان يؤكدون له أنهم لو وصلوا إلى الحكم فسيحسنون معاملة المسيحيين.. ولم يكن أى من الطرفين صادقًا.

مرت السنوات وعندما وصل الإخوان إلى الحكم، لم يفكر أغنياء الأقباط فى الهجرة فقط، بل كان جميع المسيحيين يراودهم هذا الخاطر، رغم أن كثيرين منهم ويمثلهم موريس فى « الاختيار ٣» قرروا البقاء، لأنهم كانوا يدركون أن هناك معركة قادمة ولا بد أن يشاركوا فيها من أجل تحرير وطنهم من الاحتلال الإخوانى الذى حط عليه وعليهم.

قصة «موريس وإيرين» فى الاختيار لم تأتِ أبدًا على سبيل المثال، حكاية وضعها المؤلف ليؤكد مخاوف المسيحيين من جماعة الإخوان، ولكنها قصة من آلاف القصص الواقعية التى يمكن أن يرويها المسيحيون عن حياتهم فى عام الإخوان الأَسود.

لن أذهب بعيدًا، ففى أول أبريل ٢٠٢٢ صدر «كتاب اليوم» عن مؤسسة «أخبار اليوم» بتوقيع الكاتب الكبير مفيد فوزى، الكتاب اسمه «كواليس.. حكايات لها معنى وربما مغزى».

لنقرأ معًا ما كتبه مفيد فوزى، يقول: كنت قد قررت أن أهاجر من مصر فى زمن الإخوان، وأطير إلى كندا حيث تنتظرنى وظيفة محاور على الشاشة للمصريين المقيمين فى كندا عبر شاشة كندية، وقد أبرمت عقودًا لبيع الشقة والسيارة.

لكن متى بدأ تفكير مفيد فوزى فى الخروج من مصر تحديدًا؟

يعود هو إلى الحديث مرة أخرى، يقول: حين تم اعتداء الإخوان على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهى من معالم المسيحية فى مصر، كنت قد قررت الهجرة واتفقت على بيع شقتى وسيارتى.

راسل مفيد فوزى صديقه الدكتور شفيق توفيق.

قال له: إننى لا أستطيع أن أكون بلا عمل، لو جئت إليك فى كندا.

فرد عليه شفيق: أنت لن تحتاج فى كندا إلا أن تعيش فى ستديو وطلباتك قليلة.

قال مفيد: نعم أعيش فى هذا المكان والأموال التى أحصل عليها من بيع الشقة والسيارة أصرف منها، ولا بد من البحث عن عمل، فأنا أريد العمل.

رد شفيق: عملك محدد وسيكون فى التليفزيون الذى يخاطب العرب، ومنهم مصريون فى كندا، وستظهر فى التوك شو الرئيسى.

يقول مفيد: اتفقت على هذا وكتبت عقودًا لبيع الشقة والسيارة استعدادًا للهجرة.

لكن حدث ما جعل مفيد فوزى وربما آلاف غيره يتراجعون عن قرار الهجرة، يقول هو عن ذلك: رأيت المظاهرات التى نزل فيها ٤٠ مليون مصرى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ثم توالت الأحداث ووقف الرئيس السيسى يقول للإخوان أمامكم ٤٨ ساعة، وصفقت للرئيس وأنا جالس أمام التليفزيون فى بيتى أشاهده، وما كان منّى إلا أن تراجعت فى هذه العقود وكلمت الأستاذ لبيب معوض المحامى بشأن أن أتراجع فى عقود البيع التى أبرمتها.

لقد عانى المسيحيون من اليوم الأول الذى وصل فيه الإخوان إلى الحكم، لكن الاعتداء على الكاتدرائية الكبرى بالعباسية فى أبريل ٢٠١٣، كان الإشارة الأهم إلى أن العهد الإخوانى سيكون عهد اضطهاد كامل للمسيحيين.

الأحداث بدأت فى ٥ أبريل بواقعة الخصوص، التى حدث على هامشها أكبر اعتداء على الأقباط فى عهد محمد مرسى، حيث رسم طفلان مسلمان علامات تشبه الصليب المعقوف للنازية على سور معهد الخصوص الابتدائى الأزهرى.

أحد مسئولى المعهد شاهد الطفلين فنهرهما، وتدخل فى المناقشة شخصان من عائلة إسكندر، وعاتب الطفلين فقد خشى أن يقال إنهما يرسمان صلبانًا، لكن المناقشة تطورت إلى مشاجرة بين طرفين مسلم ومسيحى.

شهود العيان أكدوا وقتها أن ثلاثة مسلمين أصيبوا بالرصاص، وبعد ساعتين من المواجهات هدأت المنطقة، لكن فى الثامنة مساء خرج مواطن يدعى الشيخ مصطفى ومر بشوارع المنطقة راكبًا «توك توك» ومعه مكبر صوت يدعو المسلمين الذين يملكون أسلحة نارية للخروج لإنقاذ إخوانهم المسلمين الذين يتعرضون للقتل من قبل مسيحيى الخصوص.

سمع المسيحيون هذه الدعوات أيضًا فتجمعوا بالعشرات أمام كنيسة مار جرجس بالخصوص لحمايتها، وخرجت مجموعات من المسلمين وصعدت لبناية يملكها فاروق عوض إسكندر، وقاموا بنهب محتويات جميع أدوارها، وألقوا الأثاث فى الشارع، ثم أشعلوا النار فى كل شىء قابلهم، فاحترق منزلان مجاوران وحضانة المحبة وصيدلية ومصنع صغير.

انتقل المسلمون الغاضبون بعد ذلك إلى مبنى الكنيسة المعمدانية وقذفوها بقنابل المولوتوف، فاحترقت واجهتها.

أسفرت أحداث الخصوص عن مصرع أربعة أقباط، لتتجدد الاشتباكات فى ٧ أبريل ٢٠١٣، حيث تم إطلاق أعيرة نارية فى أوقات مختلفة على المنطقة التى تقع بها كنيسة مار جرجس، فتجمع عشرات من الأقباط أمام الكنيسة ورددوا الهتافات التى تطالب بالقصاص، فقامت مجموعات من المسلمين بمهاجمتهم بالمولوتوف.

فى مساء ٧ أبريل لقى مسيحى آخر مصرعه، وفى يوم ٨ أبريل أعلنت مديرية الأمن بمحافظة القليوبية عن إلقاء القبض على ٣٠ متهمًا من المسلمين والأقباط بمدينة الخصوص، من بينهم خمسة متهمين من المعصرة وعزبة النخل والمطرية، وكانوا يحملون أسلحة خرطوش، و١٠٠ صندوق مملوء بزجاجات المولوتوف، وبعد عرض المتهمين على نيابة الخصوص، تقرر إخلاء سبيل ١٥ منهم، وحبس ١٥ آخرين بتهم حمل أسلحة نارية والقيام بأعمال بلطجة.

وفى يوم الثلاثاء ٩ أبريل حقق المحامى العام لنيابات شمال القليوبية مع الطفلين اللذين نسب إليهما رسم شعار النازية على سور المعهد الأزهرى بالخصوص، ولم توجه لهما النيابة أى تهمة.

كانت جريمة الخصوص مجرد تمهيد لأكبر إساءة ارتكبها الإخوان فى حق الأقباط، تم الاعتداء على الكاتدرائية الكبرى فى العباسية، حيث تم هناك تشييع جنازة من سقطوا فى أحداث الخصوص.

قبل أن تنتهى أحداث الخصوص، وفى يوم ٧ أبريل ٢٠١٣ كان قد تقرر خروج جثامين ضحايا الخصوص من الكاتدرائية الكبرى فى العباسية، لكن فجأة وقعت مناوشات أمام الباب الرئيسى للكاتدرائية، فقد خرج عشرات من الشباب من الشوارع الجانبية المجاورة للكاتدرائية، وبدأوا يقذفون المشاركين فى الجنازة بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتلى بعضهم أسطح المنازل وواصلوا إلقاء الحجارة فى كل اتجاه، ثم أطلقوا ألعابًا نارية وسمع دوى طلقات خرطوش وأعيرة نارية حية.

جرت بعد ذلك حالة اشتباك كاملة، أدخل المسيحيون السيدات إلى حوش الكاتدرائية، وبدأ التراشق بين المسيحيين والشباب الذين جاءوا من الشوارع الجانبية، حيث قاموا بتكسير زجاج السيارات على جانبى شارع رمسيس، واشتعلت النيران بالفعل فى سيارتين.

بدأت قوات الأمن فى إطلاق قنابل الغاز فى اتجاه المشتبكين، دخل المسيحيون إلى الكاتدرائية للاحتماء بها، وظل عدد من الشباب الذين اعتلوا أسوار الكاتدرائية يلقون الحجارة على المسيحيين من كل اتجاه.

كان هذا أول اعتداء على الكاتدرائية الكبرى فى العباسية منذ تأسيسها فى الستينيات، وهو ما كان مؤشرًا خطيرًا على أن الجماعة الإرهابية تناصب الجميع العداء، ولا تتردد فى استخدام كل ما تملكه من أدوات إرهابية لتتمكن من إخضاع الجميع.

حاول مرسى أن يظهر بمظهر المهتم، اتصل بالبابا تواضروس، وقال إنه يتابع الأمر على الأرض، لكن البابا فضح تواطؤ مرسى فيما يحدث، قال: الرئيس اتصل بى وكان يطمئن وكانت الأمور فى بدايتها، ووعد بحماية الكاتدرائية، لكن على أرض الواقع لم نجد ذلك، لقد تجاوزت الأمور كل الخطوط الحمراء، فالإهمال والتقصير كانا واضحين فى التعامل مع الأزمة، فالتعبير عن المشاعر الطيبة لا يكفى أبدًا، بل يفترض أن تكون هناك وقفة حاسمة، ونحن نريد أفعالًا لا مجرد أقوال لمواجهة الاعتداء الصارخ على الكنيسة التى هى رمز وطنى.

البابا وقبل أن ينهى كلامه وضع جريمة الإخوان فى حق الكاتدرائية الكبرى بالعباسية فى حجمها الصحيح، عندما قال: عبر ألفى سنة لم تتعرض الكنيسة لمثل هذا الاعتداء.

عندما تم الاعتداء على الكاتدرائية ذهب المسيحيون إلى وزارة الدفاع وهناك هتفوا للمرة الأولى: «انزل يا سيسى.. مرسى مش رئيسى»، فقد شعروا بأن جيش بلادهم هو الوحيد الذى سينقذهم مما وجدوا أنفسهم فيه، ولذلك لم يكن غريبًا أن يشارك المسيحيون جميعًا فى ٣٠ يونيو التى اعتبروها ثورة إنقاذ، وسيكون عاديًا عندما ترى موريس وإيرين فى «الاختيار ٣» يشاركان فى كل المظاهرات التى خرجت ضد الجماعة الإرهابية، لأنهما ككل المسيحيين يدافعون عن أرضهم التى لا يعرفون غيرها.