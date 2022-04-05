الصين: العقوبات الدولية على روسيا لا تساعد فى حل الأزمة الأوكرانية

دعت الصين، الثلاثاء، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي "ناتو" للحوار مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم بشأن أوكرانيا، إن الاقتصادات الكبرى مسئولة عن إدارة مخاطر أزمة أوكرانيا.

واعتبر مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن العقوبات الدولية على روسيا لا تساعد على الحل في أوكرانيا.

ودعا تشانج جون، إلى ضرورة التحقيق بدقة حول ما حدث في بوتشا الأوكرانية، وذلك تعليقًا على اتهامات غربية لروسيا بارتكاب جرائم حرب في هذه المدينة.

وأوضح المندوب الصيني أن الصور والتقارير عن مجازر في بوتشا الأوكرانية "محيرة".

ودعا تشانج جون، القوى الدولية بعدم المساهمة في تفاقم النزاع في أوكرانيا مضيفًا "ينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد في إنجاح المسار السياسي في أوكرانيا".

وشدد مندوب الصين لدى الأمم المتحدة على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة أوكرانيا.

أمريكا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب

واتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الثلاثاء، القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن دول جوار أوكرانيا تتحمل العبء الأكبر، مشيرة إلى أن أزمة اللاجئين الأوكرانيين الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

روسيا ترد على الاتهامات الغربية

من جهته قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية تحاول إطالة النزاع في أوكرانيا.

واتهم المندوب الروسي القوات الأوكرانية بإطلاق النار على المدنيين بشكل عشوائي في ماريوبول مضيفًا "نسمع أكاذيب كثيرة عن الجيش الروسي ولا أساس للاتهامات الموجهة للقوات الروسية".

وأوضح فاسيلي نيبينزيا، أنه منذ بدء العملية العسكرية تم إجلاء نحو 600 ألف شخص من أوكرانيا نحو روسيا.