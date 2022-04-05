جريفيث بعد محادثات موسكو: الطريق ما زال طويلًا لإبرام هدنة إنسانية فى أوكرانيا

قال مارتن جريفيث منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، الذي يسعى لإبرام هدنة إنسانية في أوكرانيا، بعد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو أمس الإثنين إن "أمامنا طريقًا طويلًا".

وأضاف أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء "الظروف الصعبة تعرقل جهودنا للوصول إلى المدنيين، أو وصولهم إلينا. يتعين السماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا دون خوف من التعرض لهجمات".

وأوضح أنه يأمل أن يسافر إلى أوكرانيا يوم الأربعاء للاجتماع مع مسئولين أوكرانيين.

وغزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير، فيما تقول موسكو إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا و"تطهيرها من النازيين"، لتعلن أوكرانيا عن أنها تعرضت للغزو دون مبرر.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من أربعة ملايين أوكراني فروا من البلاد.

وقال جريفيث إن 1430 مدنيًا على الأقل قتلوا، بينهم أكثر من 121 طفلًا، مضيفًا "نعرف أن ذلك يقل غالبًا عن العدد الفعلي بشكل كبير".

وقالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، إن المنظمة الدولية تلقت مزاعم ذات مصداقية بأن "القوات الروسية استخدمت ذخائر عنقودية في مناطق مأهولة بالسكان 24 مرة على الأقل"، مضيفة أنه يجري التحقيق أيضًا في مزاعم استخدام القوات الأوكرانية مثل هذه الأسلحة.

وتابعت "ظهرت أيضًا ادعاءات بارتكاب القوات الروسية لعنف جنسي مرتبط بالنزاع. يشمل ذلك اغتصابًا جماعيًا واغتصابًا أمام الأطفال، كما أن هناك مزاعم بارتكاب القوات الأوكرانية وميليشيات الدفاع المدني أعمال عنف جنسي".

وأوضحت أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تسعى للتحقق من كل المزاعم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه النظام العالمي على الإطلاق "بسبب طبيعته وعنفه وعواقبه".

وقال جوتيريش إن الحرب تضع ضغوطًا أكبر على العالم النامي، إذ يواجه أكثر من 1.2 مليار نسمة ارتفاعًا في تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة بشكل خاص.

وأضاف "نشهد بالفعل انتقال بعض الدول من حالة القابلية للتأثر إلى (مرحلة) الأزمة، وعلامات على اضطرابات اجتماعية خطيرة".