الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قاضى المعارضات يجدد حبس قاتلى نجار فى أبوحماد 15 يومًا

حبس
حبس

أمر قاضى المعارضات في الشرقية، باستمرار حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل نجل عمهما حيث أقر المتهمان بارتكاب جريمتهما بسبب الخلاف علي قطعة أرض.

كان اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارا من قسم شرطة القرين بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "ع.ال" مبيض محارة جثة هامدة مقيم القرين ادعاء تعد آخرين.

بانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة، تبين وقوع مشادة لفظية بين المجني عليه من ناحية وبين أبناء عمه وهما"عادل.ر.ال" وشقيقه “بهاء” من ناحية أخري بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية مساحتها 175 مترًا تطورت إلى مشاجرة بينهم، وأسفرت عن مقتل المذكور ولفظ أنفاسه عقب وصوله المستشفى مباشرة.

تم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق. 

امن الشرقية قسم شرطة قاضي المعارضات الأجهزة الأمنية النيابة العامة مدير المباحث مبيض محارة

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وائل لطفي

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