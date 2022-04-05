الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يترأس عيد النور السنوي بكنيستي السيدة العذراء والقديسة تريزا بالحواصلية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس، احتفال عيد النور السنوي لجماعة المحبة لإيمان ونور، بكنيستي السيدة العذراء، والقديسة تريزا بالحواصلية.

وأقيم الاحتفال بكنيسة القديسة تريزا، وكان في استقبال مطران المنيا، الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالحواصلية، والأب أنجليوس منير، راعي كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية، والأب بولس نصيف، مرشد جماعات إيمان ونور بالإيبارشية.

حضر الاحتفال جماعات إيمان ونور من مختلف الكنائس، وشعب الرعيتين، كما تضمن الاحتفال العديد من الفقرات المتنوعة المختلفة.

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار اهتمام ومتابعة الأب المطران لجميع الأنشطة الخدمية بالإيبارشية ، وذلك لدعم التواصل الدائم مع الأقباط ، والخدام بالإيبارشية ، ومتابعة الشئون الروحية والرعوية والخدمات بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك .
 وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وتنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك عيد النور السنوي جماعة المحبة لإيمان ونور

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