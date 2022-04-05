الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جولة تفقدية لمتابعة إنتاج الزيوت بطنطا وكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد طارق رحمي محافظ الغربية،  مساء اليوم الثلاثاء، شركتي الإسكندرية للزيوت والصابون وطنطا للزيوت والصابون بمدينتي طنطا وكفر الزيات، وذلك للاطمئنان على توافر المنتجات وتذليل أي معوقات.

بدء المحافظ جولته بتفقد شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، حيث كان في استقباله المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة، الذي اصطحبه في جولة داخل  مصانع الشركة.

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وتابع المحافظ الخطوات التفصيلية لإنتاج الزيوت بداية من العصر وحتى التعبئة والتغليف، حيث أوضح رئيس الشركة توافر منتجات الزيوت من خلال إنتاج 6000 طن شهريًا بمعدل 250 ألف إلى 300 ألف زجاجة يومياً من زيت التموين سعة  800 ملل و1 لتر بالإضافة إلى  إنتاج زيت بذرة القطن والزيت الحر، صابون، مسحوق  معطر، صابون سائل والمطهرات.

كما تفقد المحافظ مصنع إنتاج العلف الحيواني نسبة  14% بروتين والذي يعد واحد من أهم منتجات الشركة، والذي يتم إنتاجه من الذرة والنخالة ومستخلص عصر زيت بذرة القطن، ويصل الإنتاج السنوي منه إلى 40 ألف طن سنوياً، بمعدل من 100 إلى 200 طن يومياً حسب الطلب.

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أطمئن محافظ الغربية على الأسعار وتوافر الإنتاج والذي يكفي لمدة ثلاثة أشهر، موجهاً رئيس المدينة بتقديم كافة المساعدات وأوجه الدعم اللازم لسير العمل بالشكل المطلوب في الشركة.

وفي ذات السياق تفقد رحمي مصانع شركة طنطا للزيوت والصابون، حيث تابع خط إنتاج الزيت والذي يعمل بطاقة 450 طن يومياً من زيت التموين لينتج شهريًا 13 ألف طن.

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وأوضح المهندس إبراهيم خطاب رئيس الشركة أن العام الماضي شهد إنتاج 257 ألف طن بقيمة تخطت الـ 3 مليارات جنيه، كما تفقد المحافظ منتجات الشركة من الصابون، المسحوق، ملمع زجاج، المعطرات، الصابون السائل والمطهرات.

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جولة تفقدية لمتابعة إنتاج الزيوت بطنطا وكفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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