الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: الحرب في أوكرانيا تشكل خطرا على النظام الدولي

جوتيريش
جوتيريش

أكدت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الادعاءات باستخدام روسيا قنابل عنقودية في مناطق مأهولة في أوكرانيا موثوقة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك تقديرات بمقتل 1430 مدنيا في أوكرانيا من بينهم 121 طفلاً منذ بدء الهجوم الروسي.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف على الفور، مشيرا إلى أن الحرب الأوكرانية تسببت في ضرر كبير للاقتصاد العالمي وخاصة للبلدان النامية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح كما تشكل أخطر التحديات للنظام الدولي.

وحث جوتيريش على ضرورة الإسراع في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى العالم.

كما حث جوتيريش على وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا محذرا من أن الحرب في أوكرانيا تؤدي لأزمة غذاء عالمية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "الحرب في أوكرانيا أدت إلى أكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي.

من جهتها قالت  مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشان أوكرانيا إن بلادها لم ترفض طلب روسيا عقد اجتماع ولكنها اقترحت تغيير الميعاد.

فيما قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنه لا ينبغي معارضة حق أحدى الدول الأعضاء في عقد أي اجتماع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا.

أضافت فون دير لاين: "تشن روسيا حربًا قاسية وعديمة الرحمة أيضًا ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.. نحن بحاجة إلى تحمل أقصى قدر من الضغط في هذه المرحلة الحرجة. لذا نقترح اليوم حزمة خامسة من العقوبات".

الامم المتحدة روسيا أوكرانيا الهجوم الروسي انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الحرب الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

«الأرصاد» تحذر المواطنين من التعرض للشمس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟