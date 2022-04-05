جوتيريش: الحرب في أوكرانيا تشكل خطرا على النظام الدولي

أكدت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الادعاءات باستخدام روسيا قنابل عنقودية في مناطق مأهولة في أوكرانيا موثوقة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك تقديرات بمقتل 1430 مدنيا في أوكرانيا من بينهم 121 طفلاً منذ بدء الهجوم الروسي.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف على الفور، مشيرا إلى أن الحرب الأوكرانية تسببت في ضرر كبير للاقتصاد العالمي وخاصة للبلدان النامية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح كما تشكل أخطر التحديات للنظام الدولي.

وحث جوتيريش على ضرورة الإسراع في استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى العالم.

كما حث جوتيريش على وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا محذرا من أن الحرب في أوكرانيا تؤدي لأزمة غذاء عالمية.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "الحرب في أوكرانيا أدت إلى أكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا تشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي.

من جهتها قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم بشان أوكرانيا إن بلادها لم ترفض طلب روسيا عقد اجتماع ولكنها اقترحت تغيير الميعاد.

فيما قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إنه لا ينبغي معارضة حق أحدى الدول الأعضاء في عقد أي اجتماع.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا.

أضافت فون دير لاين: "تشن روسيا حربًا قاسية وعديمة الرحمة أيضًا ضد السكان المدنيين في أوكرانيا.. نحن بحاجة إلى تحمل أقصى قدر من الضغط في هذه المرحلة الحرجة. لذا نقترح اليوم حزمة خامسة من العقوبات".