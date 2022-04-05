«فاتن أمل حربي».. حقيقة منع تسكين الفتاة «قانونًا» في فندق دون محرم

أثار مشهد الفندق في مسلسل «أمل فاتن حربي» للفنانة نيللي كريم الكثير من الجدل على منصات السوشيال، حيث رفض صاحب فندق تسكين الفنانة فاتن هى وبناتها:«ممنوع أى ست تسكن فى فندق لوحدها إلا بمحرم»، قائلاً لها إن هذا هو القانون.

وفسّر المحامى أيمن محفوظ هذا المشهد، لـ"الدستور":"لا يوجد قانون بهذا الأمر، لكن هناك تعليمات فى بعض الفنادق ذات النجمة الواحدة أو الـ3 نجمات والتي تفرض ذلك"، مضيفًا:"لا أعتقد أنها تطبق بشكل حرفي والأمر جائز دون قانون ينظم ذلك".

فى وقت سابق ردت مشيخة الأزهر على تلك الأزمة بأن المحرم شرط أساسي للسفر لدى الحنفية وعند غيرهم، أما لدى الشافعية فإن المرأة لو كانت في صحبة آمنة من النساء عند السفر لا بأس في سفرها، فهذا ما يخص مسألة السفر وليس الإقامة التي لا يشترط لها وجود محرم أو غيره، بعكس السفر الذي يشترط وجوده حتى وإن كان بغرض الحج أو أي سفر مدته أو مسافته نفس مسافة القصر الخاصة بالسفر في الصلاة.

"فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.