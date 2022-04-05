الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«فاتن أمل حربي».. حقيقة منع تسكين الفتاة «قانونًا» في فندق دون محرم

فاتن امل حربي
فاتن امل حربي

أثار مشهد الفندق في مسلسل «أمل فاتن حربي» للفنانة نيللي كريم الكثير من الجدل على منصات السوشيال، حيث رفض صاحب فندق تسكين الفنانة فاتن هى وبناتها:«ممنوع أى ست تسكن فى فندق لوحدها إلا بمحرم»، قائلاً لها إن هذا هو القانون.

وفسّر المحامى أيمن محفوظ هذا المشهد، لـ"الدستور":"لا يوجد قانون بهذا الأمر، لكن هناك تعليمات فى بعض الفنادق ذات النجمة الواحدة أو الـ3 نجمات والتي تفرض ذلك"، مضيفًا:"لا أعتقد أنها تطبق بشكل حرفي والأمر جائز دون قانون ينظم ذلك".

فى وقت سابق ردت مشيخة الأزهر على تلك الأزمة بأن المحرم شرط أساسي للسفر لدى الحنفية وعند غيرهم، أما لدى الشافعية فإن المرأة لو كانت في صحبة آمنة من النساء عند السفر لا بأس في سفرها، فهذا ما يخص مسألة السفر وليس الإقامة التي لا يشترط لها وجود محرم أو غيره، بعكس السفر الذي يشترط وجوده حتى وإن كان بغرض الحج أو أي سفر مدته أو مسافته نفس مسافة القصر الخاصة بالسفر في الصلاة.

"فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مشيخة الأزهر السوشيال ميديا موقع الدستور العدل جروب شريف سلامة نيللي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

«الأرصاد» تحذر المواطنين من التعرض للشمس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟