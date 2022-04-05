الإعلان عن 630 هيئة تأهيلية لذوي الإعاقة.. أبرز أنشطة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، عددًا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:-

- التضامن: طيف التوحد أصبح من أكثر الاضطرابات

قالت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن، رئيس الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة إن اضطراب طيف التوحد، أصبح من أكثر الاضطرابات انتشارا بين الأطفال في كل دول العالم، وهناك ازدياد في عدد الأشخاص المصابين به؛ ما دفع الكثير من الدول لتهيئة كل الظروف المناسبة للاهتمام بشكل متزايد بهذه الفئة لمساعدتهم ومساعدة أسرهم، مشيرة إلي أن اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد يركز هذا العام على"التعليم الجيد الشامل للجميع"

https://www.dostor.org/4049553

-القباج: طيف التوحد من أصعب أنواع الإعاقة لأنه ليس ظاهرًا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن طيف التوحد يعد من أصعب أنواع الإعاقة لأنه ليس ظاهرًا، وقد يتأخر اكتشافه، مشيرة إلى أهمية الاهتمام مجتمعيًا وإعلاميًا بشكل أكبر بالأطفال ذوي الإعاقة عمومًا، وضرورة وحتمية التوعية بطبيعة الإصابة وطرق التعامل الأفضل مع كل إعاقة، وأهمية الاكتشاف والتدخل المبكر لتحسين فرص تطورهم ومساعدتهم للوصول لأقصى طاقاتهم، وتثقيف الآباء والأمهات حول أفضل وسائل التعامل مع الطفل المعاق.

https://www.dostor.org/4049533

- وزيرة التضامن: لدينا 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوى الإعاقة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمار في البشر دون تمييز أو تفرقة ضرورة، حيث لا يجوز “ترك مواطن خلف الركب ونحن نبني الوطنً، فهذه المرحلة تستنفر كل الطاقات لأننا نبني الوطن من جذوره، حيث يجب أن نهتم ببناء البشر، ولا بد أن نتكاتف ونمد أواصر التعاون الوثيق بين كافة الجهات”، لافتة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها 630 هيئة تأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقدم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة بالشراكة والتعاون مع المؤسسات الأهلية والدينية والجامعية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال منذ الطفولة المبكرة، حيث يبدأ في هذه السن تشكيل اتجاهات الطفل.

https://www.dostor.org/4049544