الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دون مكياج.. كيف تحافظين على نضارة بشرتك في رمضان؟

أرشيفية
أرشيفية

يعتبر شهر رمضان المبارك هو شهر التقرب إلى الله بالعبادات والأعمال الصالحة، لذلك تحرص الكثير من الفتيات على التوقف عن وضع مساحيق التجميل، ليكون ذلك الشهر الكريم بداية جديدة في كل شيء، ولكي تتمكن الفتاة من التغلب على الرغبة في وضع المكياج، لابد من اتباع نظام صحي من الماسكات الموجودة في الطبيعة، بحيث تحصل على بشرة نضرة وجذابة.

في السطور التالية نقدم المراحل التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة صافية دون مكياج، وذلك بحسب ما ورد في موقع "boldsky":

النوم عدد ساعات كافي:
من المعروف أن كثير من الصائمين يفضلون السهر إلى وقت الفجر، لكي لا تضيع عليهم أوقات السحور، أو من أجل تأدية صلاة الفجر في موعدها، في حين أن الكثير منهم أيضا يجب أن يستيقظ بعد ساعات قليلة من أجل مباشرة أعماله، وهذا من شأنه أن يؤثر بالسلب على البشرة ويعطي لها مظهرا باهتا بسبب الهالات السوداء التي تستقر أسفل العين جراء عدم القدرة على النوم الجيد، لذلك يجب الاهتمام بالنوم لمدة 8 ساعات في اليوم كي تحصل على بشرة نضرة خالية من الهالات السوداء.

الترطيب اليومي:
احرصي على ترطيب بشرتك بشكل يومي من خلال المرطبات المناسبة لنوع بشرتك سواء كانت دهنية، عادية، أو مختلطة، ويمكن أن يتم إقران الترطيب بأوقات الحموم أو الوضوء ليكون لها مواعيد ثابتة.

التقشير:
يعمل التقشير على إزالة الجلد الميت مما يمنح البشرة نضارة وقدرة على التنفس، مع العلم أنه يمكن الاكتفاء بمرة واحدة للتقشير في الأسبوع أو مرتين على الأكثر.

ترطيب الشفايف:

هناك كثير من الفتيات تهتم بترطيب البشرة ولكنها تغفل ترطيب الشفايف، أو أنها تقوم بترطيب الشفايف من خلال مرطب البشرة وليس المرطب الخاص بالشفايف، وهذا خاطئ، فالشفاة من المهم ترطيبها جيدا لأنها تمنح الوجه مظهرا عام بالنضارة، ففي حالة عدم ترطيبها تمنح الناظر إليها إحساسا بالجفاف.

الطعام الصحي:

وكما نهتم بالعناية بالبشرة من الخارج فمن المهم أيضا أن نهتم بها من الداخل، وذلك عن طريق تناول الأطعمة المفيدة للجسم والبشرة، وهي متوفرة في الخضروات والفاكهة الطازجة.

الخضروات عدم القدرة على النوم شهر رمضان المبارك بدون مكياج التقرب إلى الله

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

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