«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة والمحافظات خلال يومي الأربعاء والخميس، حيث ستتخطى درجات الحرارة في يومي غد وبعد غد الـ39 درجة، فيما تسجل القاهرة اليوم الثلاثاء 38 درجة مئوية بجانب حدوث شبورة مائية صباحًا على كل من الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، فمع أول أيام شهر رمضان المبارك ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملحوظ مما زاد الأمر صعوبة ومشقة على الصائمين لتزداد تساؤلات حول موعد انكسار الموجة الحارة.

الانكسار بداية من الجمعة

وفي ذلك السياق تواصل “الدستور” مع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والذي كشف أن موعد انكسار الموجة الحارة من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المقبل بناءً على الخرائط وصور الأقمار الصناعية، حيث ستصل درجة الحرارة 33 درجة مئوية على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

الأربعاء والخميس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة

وأعلن شاهين، أن النشرة التي كشفت عنها الهيئة تصل درجة الحرارة لـ39 درجة مئوية، غدًا الأربعاء والخميس، وهو ما سيتم انكساره بمعدل 7 درجات مئوية، محذرًا من انخفاض الحرارة خلال فترات الليل بقيم تتجاوز الـ15 درجة، حيث تصل درجات الحرارة لـ22 درجة، وأضاف شاهين أنه يوجد نشاط للرياح المثيرة للأتربة، حيث توجد أتربة وشوائب عالقة، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يعطى إحساسا بالحرارة أقل من المعلنة.

سر ارتفاع درجات الحرارة

وكشف شاهين عن السر وراء ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على كل الأنحاء، حيث يرجع السبب لذلك هو زيادة فترات سطوع الشمس، والتأثر بكتل هوائية جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية، إضافة إلى وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة ليلًا، الأسبوع المقبل، وننصح بعد تخفيف الملابس بشكل كبير قبل نهاية شهر أبريل.