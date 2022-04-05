الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«أمازون» توقّع صفقات عملاقة مع شركات فضائية لتعزيز خدمات الإنترنت السريع

أمازون
أمازون

أعلنت شركة أمازون، الثلاثاء، توقيع صفقات غير مسبوقة مع 3 شركات للصناعات الفضائية، لإطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية بهدف وضعها في مدار منخفض حول الأرض ضمن "كوكبتها" الرامية لتوفير خدمة الإنترنت السريع.

وأوضحت أمازون أنّ العقود الموقّعة مع كلّ من "أريانسبايس"، و"بلو أوريجن" و"يونايتد لانش ألاينس" تمثل أكبر عمليات تعاون لإطلاق صواريخ حاملة لأقمار اصطناعية في التاريخ.

ولم تعلن الشركة عن التكلفة الإجمالية لعمليات إطلاق الصواريخ وتوقيت إرسالها.

وقال نائب رئيس "أمازون" الأول دايف ليمب في بيان "لا يزال أمامنا عمل كثيف، لكنّ الفريق واصل تحقيق إنجازات متتالية تشمل كل جوانب نظام الأقمار الاصناعية لدينا"، مضيفاً أنّ "مشروع كويبر سيوفر شبكة انترنت بتقنية النطاق العريض سريعة وأسعارها مقبولة لعشرات ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات محرومة كليا أو جزئيا من هذه الخدمة حول العالم".

امازون مايكروسوفت الأقمار الاصطناعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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