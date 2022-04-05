الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 244 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 892 ألفًا و714 إصابة، كما سجلت شفاء 441 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء 871 ألفًا و55 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 522 إصابة جديدة و1217 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 549 ألفًا و994 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1471 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 280 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، فضلا عن تسجيل شفاء 699 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و320 ألفًا و806 إصابات، والوفيات إلى 25 ألفًا و178 حالة.

الدول العربية كورونا فيروس كورونا البحرين

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وائل لطفي

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