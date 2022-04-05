الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 2361 طن رخام وتداول 18 سفينه بموانئ بورسعيد

تفريغ 2361 طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ELEEN NEPTUNE والتى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 182 مترا والغاطس 12.9 متر، وذلك لتفريغ 2361 طن رخام بالميناء. 

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن تواصل تصدير المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش، فقد استقبل الميناء السفينة  LADY FARIDA القادمة من دمياط التى ترفع علم مالدوفيا و يبلغ طولها 105.9 متر والغاطس 7 أمتار، وذلك لشحن 5700  طن ملح  إلى قبرص. كما استقبل الميناء السفينة MSB- 1 القادمة من لبنان  التي ترفع علم سانت فنست ويبلغ طولها 96.7 متر والغاطس 5.9 متر وذلك لشحن 3800 طن أسمنت أبيض إلى سوريا.

الجدير بالذكر أن هذه الأعمال تأتي في إطار رؤية الهيئة الاقتصادية لفتح أسواق خارجية عالمية جديدة في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا لتصدير المنتجات السيناوية عبر ميناء العريش.

وأضاف البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين  حاويات وخروج ٤ سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة و4 سفن حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

قناة السويس تنسيق قناة بيان موانئ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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