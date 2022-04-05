الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صندوق النقد الدولي يؤكد مواصلة دعمه لباكستان

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، مواصلة دعمه لباكستان إثر تشكيل حكومة جديدة.
وقال الصندوق- في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إنه ليس هناك أي توجه لتعليق برنامج القرض إلى باكستان.
من جهتها، ذكرت وزارة الشؤون المالية الباكستانية أنها نفت، في اتصال مع الصندوق لتبادل المعلومات والمناقشات حول الإصلاحات الاقتصادية، ما تردد من شائعات حول تعليق الصندوق برنامج القرض لباكستان.
يذكر أن المكتب الإعلامي الخاص بالرئيس الباكستاني عارف علوي ذكر- في بيان في وقت سابق- أن الرئيس وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان.

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