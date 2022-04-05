الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خارجية روسيا: طرد الدبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي حملة مخطط لها مسبقًا

ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، بأن طرد الدبلوماسيين الروس من دول الاتحاد الأوروبي هو حملة مخطط لها مسبقًا تضر بالعلاقات الثنائية.
وأشار جروشكو- في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم- إلى أنها "حملة تم الاتفاق عليها مسبقًا، وأنها توجه ضربة للعلاقات الثنائية وقنوات الاتصال الدبلوماسي"، مضيفًا: "يتم القيام بذلك عن قصد وستظل العواقب محسوسة لفترة طويلة لأن التدمير أسهل بكثير من البناء".
وبحسب قوله، ستتخذ موسكو إجراءات للرد على هذه الأعمال غير الودية، وشدد جروشكو على أن "الدول التي اتخذت هذه القرارات يجب أن تدرك أنها ستتطلب جهدًا كبيًرا لاستعادة التعاون الذي دفعته به إلى هذا المستوى المنخفض".
وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد استدعت السفير الروسي لدى روما سيرجي رازوف، في وقت سابق من اليوم؛ لإبلاغه بقرار طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا.
وأعلنت الدنمارك بدورها عن طرد 15 عاملًا دبلوماسيًا روسيًا، وتحركت وزارة الخارجية السويدية لطرد ثلاثة دبلوماسيين روس، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن الدبلوماسيين الروس غير مرغوب فيهم. واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف أمس الإثنين لإبلاغه أن 40 عاملًا في المنشآت الدبلوماسية والقنصلية الروسية سيضطرون إلى مغادرة البلاد.
وفي 29 مارس، أعلنت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وهولندا وأيرلندا، أنهم سيطردون الدبلوماسيين الروس وسط العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. وفي وقت سابق، قام عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينهم لاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، بطرد الدبلوماسيين الروس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

الإحصاء: خط الفقر القومى للفرد 10279 جنيهًا فى السنة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

بحضور شكرى.. بدء جلسة مشاورات بين الوفد العربى ووزير خارجية أوكرانيا

تفاصيل القبض على خبيرة التغذية «دعاء سهيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فى باب العامود

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟