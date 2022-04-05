المعمل الجنائى يعاين حريق شقة سكنية فى سوهاج

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الثلاثاء، بندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب في شقة سكنية؛ لفحص الخسائر والتلفيات، وطلب تحريات المباحث.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية دائرة المركز، ووقوع مُصاب.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق داخل شقة في الطابق الثاني على مساحة 50 مترًا ملك المدعو "عماد الدين خ ش- 45 عامًا- مُعلم- ويقيم بذات الناحية".

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الواقعة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.

ونقل مالك الشقة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وبسؤاله، أفاد بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.