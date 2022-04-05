أمريكا والبحرين تبحثان مجالات التعاون والتنسيق الأمنى المشترك

بحث نائب رئيس الأمن العام البحريني، اللواء عبدالله محمد الزايد، اليوم الثلاثاء، مع نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين مارجريت ناردي، مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن نائب رئيس الأمن العام، والوفد الأمريكي، زاروا جناح الأثر بقوة الأمن الخاصة، حيث تم تقديم إيجاز حول تاريخ جناح الأثر بوزارة الداخلية، وأهم المهام والواجبات المنوطة به في دعم ومساندة مختلف الجهات الأمنية في الكشف عن الممنوعات وتأمين المواقع، وآلية إعداد المدربين وتجهيز الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى اطلاعهم على آلية العمل من خلال عرض حي.