الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا والبحرين تبحثان مجالات التعاون والتنسيق الأمنى المشترك

اللواء عبدالله محمد
اللواء عبدالله محمد الزايد

بحث نائب رئيس الأمن العام البحريني، اللواء عبدالله محمد الزايد، اليوم الثلاثاء، مع نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين مارجريت ناردي، مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن نائب رئيس الأمن العام، والوفد الأمريكي، زاروا جناح الأثر بقوة الأمن الخاصة، حيث تم تقديم إيجاز حول تاريخ جناح الأثر بوزارة الداخلية، وأهم المهام والواجبات المنوطة به في دعم ومساندة مختلف الجهات الأمنية في الكشف عن الممنوعات وتأمين المواقع، وآلية إعداد المدربين وتجهيز الكلاب البوليسية، بالإضافة إلى اطلاعهم على آلية العمل من خلال عرض حي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

عقد «كيروش» يصل البرلمان.. وطلب إحاطة لعدم تجديد التعاقد

صرف زيادة المرتبات خلال أسبوعين.. والحكومة تجيز الجمع بين زيادات المعاشات والأجور

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

خصم 10% من حصة الدقيق المُخصصة للمخابز يوميا في رمضان (مستند)

بعد زيارتهم لروسيا.. وزير الخارجية والوفد العربى يصلون إلى بولندا

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة