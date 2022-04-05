الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع مفتوح لطفل «أتوبيس أكتوبر» في دار رعاية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح مستأنف الطفل تأييد حكم محكمة أول درجة بإيداع الطفل المتهم فى حادث "أتوبيس أكتوبر"، إيداع مفتوح بإحدى دور الرعاية، بعد إدانته بالقتل والإصابة الخطأ.

ووصل الطفل المتهم إلى مقر المحكمة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، قادمًا من دار الرعاية المودع بها، كما وصل عدد من أسر الضحايا الذين حرصوا على حضور أولى الجلسات.

كانت جهات التحقيق في الجيزة، أمرت بإيداع الطفل المتسبب فى دهس 3 أطفال بمدينة 6 أكتوبر بأتوبيس في دار رعاية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، كشفت المعاينة والتحريات، أن أتوبيسا يقوده طفل يبلغ من العمر 13 سنة، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها طفلان وفتاة شقيقة أحدهما، ما أسفر عن مصرع الطفلين، وإصابة الفتاة.

تم ضبط قائد الأتوبيس، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

محكمة جنح مستأنف الطفل حادث أتوبيس أكتوبر الإصابة الخطأ القتل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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